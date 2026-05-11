Comment le nouveau BYD Atto3 Evo peut-il être aussi timide et puissant à la fois ?
3. L’équipement du BYD Atto3 Evo est impérial
Le BYD Atto3 Evo n’offre qu’un seul niveau de finition par motorisation, « Design » en version propulsion de 313 chevaux et « Excellence » en transmission intégrale de 449 chevaux. Et dans les deux cas, la liste des équipements de série est la plus longue de la catégorie et fait plutôt penser à l’univers des marques premium : il y a même les caméras à 360 degrés, les sièges avant réglables électriquement et carrément ventilés en plus du chauffage.
La finition Excellence de la transmission intégrale ajoute des sièges arrière chauffants et un « affichage tête haute étendu » en plus du toit ouvrant panoramique. Notez enfin qu’il y a deux couleurs de l’intérieur, le gris sombre de notre modèle d’essai ou le très joli beige clair également proposé sans supplément tarifaire. En matière de dotation de série, on est vraiment très au-dessus des concurrents (même par rapport aux autres SUV électriques chinois suréquipés du segment).
Le détail techno : ni du 400 volts, ni du 800 volts
Le BYD Atto3 Evo change tout le circuit électrique du précédent modèle pour augmenter sensiblement sa puissance de charge en courant continu. Il ne bénéficie pas d’un vrai système à 800 volts et se contente de 500 volts en tension nominale d’après les communicants de BYD. C’est pour cela que le temps affiché sur le 10-80 %, annoncé en 25 minutes, se place entre les chronos d’un vrai système à 800 volts (souvent en 20 minutes ou au-dessous) et celui d’un système à 400 volts (généralement autour des 30 minutes). Il faudrait cependant vérifier si la chimie LFP de ces batteries permet d’enchaîner plusieurs charges rapides sans perte de puissance maximale lors d’un long trajet.
Equipements et options
Version : EVO 74.8 KWH 313 RWD DESIGN
Equipements de sécurité
Feux AR à LED
Airbag conducteur
Airbag passager AV avec contacteur de désactivation
Airbag central AV
Contrôle de descente en pente (HDC)
Alerte de trafic transversal AR (RCTA) et Freinage en cas de trafic transversal AR (RCTB)
Entrée sans clé et démarrage sans clé
Feux antibrouillard AR
Alerte de trafic transversal AV (FCTA) et freinage en cas de trafic transversal AV (FCTB)
ISOFIX et i-Size, siège passager AV et sièges AR latéraux
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Assistance d'urgence au maintien dans la voie (ELKA)
Assistance à la sortie de voie (LDA)
Système anti bloquage (ABS)
Airbags latéraux AV
Contrôle intelligent des feux de route (IHBC)
Feux de jour à LED
Airbags rideaux latéraux
Système de contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Sièges AR rabattables séparément - 40:60
Système audio à 8 HP
Ceintures de sécurité avec prétensionneur et limiteur de force
Avertissement de ceinture de sécurité
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)
Accoudoir AR avec 2 porte-gobelets
ISOFIX et i-Size, siège passager AV et sièges AR latéraux
Siège conducteur, réglable électriquement, 6 directions
Frein de stationnement électrique (EPB)
Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants
Vitres électrique AV
Siège conducteur, soutien lombaire à commande électrique, 4 directions
Siège passager AV, réglable électriquement, 6 directions
Direction assistée
Vitres AR et lunette AR, verre teinté
Sièges en cuir vegan
Radars de stationnement, AV/AR
Ecran tactile 15,6"
Volant multifonction, cuir vegan, chauffant
Eclairage des rétroviseurs extérieurs
Siège conducteur chauffant et ventilé
Siège passager AV chauffant et ventilé
4 x vitres à commande électrique, anti-pincement
Climatisation automatique bi-zone
Porte-lunettes de soleil monté sur le toit
Accoudoir central de la 2ième ligne
Radio DAB + & FM+AM
Système de navigation avec Google Maps
Esthétique / Carrosserie
Jantes en alliage 18"
Peinture métallisée
Toit ouvrant panoramique
Porte-lunettes de soleil monté sur le toit
Autres équipements
Hayon électrique
Pare-soleil conducteur et passager AV avec miroir de courtoisie éclairé
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Avertissement de collision AV (FCW)
Avertissement de collision AR (RCW)
Verrouillage de sécurité enfant mécanique
Chargeur embarqué 11kW (OBC)
Phares à LED avec allumage/extinction automatique
Cloud service - BYD App
Commande vocale intelligente "Hi, BYD"
Ports USB AV, 1 x 18 W type C, 1 x 60 W type C
Détection de présence d'enfant (DPC)
Appel d'urgence
Fonction Vehicle-to-Load (V2L: pour alimenter les apareils externes)
Modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Neige
Auto Hold
Lampes de lecture à LED AV
Lampes de lecture à LED AR
Android Auto et Apple CarPlay
Frein assisté intelligent (IPB)
Maintien automatique (Auto Hold)
Caméra de vue à 360°
Freinage d'urgence automatique (AEB)
Clé Digitale BYD
Arrêt confort (CST)
Distribution électronique de la force de freinage (EBD)
Tableau de bord tout LCD 8.8'' TFT
Système de surveillance du conducteur (DMS)
Tablette de coffre
Boîte de vitesse automatique à variation continue
Contrôle de stabilité électronique (ESC)
Ports USB AR, 1x 18 W Type C, 1x 60 W Type C
Point d'accès Wi-Fi dans la voiture
Prise 12V
Détection d'angles morts (BSD)
Contrôle de limitation de vitesse intelligent (ISLC)
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
Connectivité 4G embarquée
Fonction "Follow me home" (temporisation de l'éclairage extérieur)
Filtre habitacle PM2.5
Pare-brise AV, acoustique, essuie-glaces à détection de pluie
Réglage manuel de la hauteur des phares AV
Feu de coffre
Eclairage d'ambiance
Chargeur sans fil pour smartphone avec refroidissement 50 W
Système de surveillance des occupants (OMS)
2 x Smart - key & 1 x carte NFC
Intérieur en couleur à choix
Options disponibles
-
Peintures métallisées Ruby red (Rouge rubis):
750 €
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