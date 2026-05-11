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Byd Atto 3

Essai

Comment le nouveau BYD Atto3 Evo peut-il être aussi timide et puissant à la fois ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

9  

3. L’équipement du BYD Atto3 Evo est impérial

 

Voilà à quoi ressemble le BYD Atto3 Evo dans sa version de base.
Voilà à quoi ressemble le BYD Atto3 Evo dans sa version de base.

Le BYD Atto3 Evo n’offre qu’un seul niveau de finition par motorisation, « Design » en version propulsion de 313 chevaux et « Excellence » en transmission intégrale de 449 chevaux. Et dans les deux cas, la liste des équipements de série est la plus longue de la catégorie et fait plutôt penser à l’univers des marques premium : il y a même les caméras à 360 degrés, les sièges avant réglables électriquement et carrément ventilés en plus du chauffage.

En option gratuite, vous pouvez avoir cet intérieur beige clair.
En option gratuite, vous pouvez avoir cet intérieur beige clair.

La finition Excellence de la transmission intégrale ajoute des sièges arrière chauffants et un « affichage tête haute étendu » en plus du toit ouvrant panoramique. Notez enfin qu’il y a deux couleurs de l’intérieur, le gris sombre de notre modèle d’essai ou le très joli beige clair également proposé sans supplément tarifaire. En matière de dotation de série, on est vraiment très au-dessus des concurrents (même par rapport aux autres SUV électriques chinois suréquipés du segment).

Le détail techno : ni du 400 volts, ni du 800 volts

Le BYD Atto3 Evo change tout le circuit électrique du précédent modèle pour augmenter sensiblement sa puissance de charge en courant continu. Il ne bénéficie pas d’un vrai système à 800 volts et se contente de 500 volts en tension nominale d’après les communicants de BYD. C’est pour cela que le temps affiché sur le 10-80 %, annoncé en 25 minutes, se place entre les chronos d’un vrai système à 800 volts (souvent en 20 minutes ou au-dessous) et celui d’un système à 400 volts (généralement autour des 30 minutes). Il faudrait cependant vérifier si la chimie LFP de ces batteries permet d’enchaîner plusieurs charges rapides sans perte de puissance maximale lors d’un long trajet.

 

 

Equipements et options

Version : EVO 74.8 KWH 313 RWD DESIGN

Equipements de sécurité

  • Feux AR à LED

  • Airbag conducteur

  • Airbag passager AV avec contacteur de désactivation

  • Airbag central AV

  • Contrôle de descente en pente (HDC)

  • Alerte de trafic transversal AR (RCTA) et Freinage en cas de trafic transversal AR (RCTB)

  • Entrée sans clé et démarrage sans clé

  • Feux antibrouillard AR

  • Alerte de trafic transversal AV (FCTA) et freinage en cas de trafic transversal AV (FCTB)

  • ISOFIX et i-Size, siège passager AV et sièges AR latéraux

  • Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

  • Assistance d&#039;urgence au maintien dans la voie (ELKA)

  • Assistance à la sortie de voie (LDA)

  • Système anti bloquage (ABS)

  • Airbags latéraux AV

  • Contrôle intelligent des feux de route (IHBC)

  • Feux de jour à LED

  • Airbags rideaux latéraux

  • Système de contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Sièges AR rabattables séparément - 40:60

  • Système audio à 8 HP

  • Ceintures de sécurité avec prétensionneur et limiteur de force

  • Avertissement de ceinture de sécurité

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)

  • Accoudoir AR avec 2 porte-gobelets

  • ISOFIX et i-Size, siège passager AV et sièges AR latéraux

  • Siège conducteur, réglable électriquement, 6 directions

  • Frein de stationnement électrique (EPB)

  • Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants

  • Vitres électrique AV

  • Siège conducteur, soutien lombaire à commande électrique, 4 directions

  • Siège passager AV, réglable électriquement, 6 directions

  • Direction assistée

  • Vitres AR et lunette AR, verre teinté

  • Sièges en cuir vegan

  • Radars de stationnement, AV/AR

  • Ecran tactile 15,6&quot;

  • Volant multifonction, cuir vegan, chauffant

  • Eclairage des rétroviseurs extérieurs

  • Siège conducteur chauffant et ventilé

  • Siège passager AV chauffant et ventilé

  • 4 x vitres à commande électrique, anti-pincement

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Porte-lunettes de soleil monté sur le toit

  • Accoudoir central de la 2ième ligne

  • Radio DAB + &amp; FM+AM

  • Système de navigation avec Google Maps

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes en alliage 18&quot;

  • Peinture métallisée

  • Toit ouvrant panoramique

  • Porte-lunettes de soleil monté sur le toit

Autres équipements

  • Hayon électrique

  • Pare-soleil conducteur et passager AV avec miroir de courtoisie éclairé

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

  • Avertissement de collision AV (FCW)

  • Avertissement de collision AR (RCW)

  • Verrouillage de sécurité enfant mécanique

  • Chargeur embarqué 11kW (OBC)

  • Phares à LED avec allumage/extinction automatique

  • Cloud service - BYD App

  • Commande vocale intelligente &quot;Hi, BYD&quot;

  • Ports USB AV, 1 x 18 W type C, 1 x 60 W type C

  • Détection de présence d&#039;enfant (DPC)

  • Appel d&#039;urgence

  • Fonction Vehicle-to-Load (V2L: pour alimenter les apareils externes)

  • Modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Neige

  • Auto Hold

  • Lampes de lecture à LED AV

  • Lampes de lecture à LED AR

  • Android Auto et Apple CarPlay

  • Frein assisté intelligent (IPB)

  • Maintien automatique (Auto Hold)

  • Caméra de vue à 360°

  • Freinage d&#039;urgence automatique (AEB)

  • Clé Digitale BYD

  • Arrêt confort (CST)

  • Distribution électronique de la force de freinage (EBD)

  • Tableau de bord tout LCD 8.8&#039;&#039; TFT

  • Système de surveillance du conducteur (DMS)

  • Tablette de coffre

  • Boîte de vitesse automatique à variation continue

  • Contrôle de stabilité électronique (ESC)

  • Ports USB AR, 1x 18 W Type C, 1x 60 W Type C

  • Point d&#039;accès Wi-Fi dans la voiture

  • Prise 12V

  • Détection d&#039;angles morts (BSD)

  • Contrôle de limitation de vitesse intelligent (ISLC)

  • Avertissement d&#039;ouverture de porte (DOW)

  • Connectivité 4G embarquée

  • Fonction &quot;Follow me home&quot; (temporisation de l&#039;éclairage extérieur)

  • Filtre habitacle PM2.5

  • Pare-brise AV, acoustique, essuie-glaces à détection de pluie

  • Réglage manuel de la hauteur des phares AV

  • Feu de coffre

  • Eclairage d&#039;ambiance

  • Chargeur sans fil pour smartphone avec refroidissement 50 W

  • Système de surveillance des occupants (OMS)

  • 2 x Smart - key &amp; 1 x carte NFC

  • Intérieur en couleur à choix

Options disponibles

  • Peintures métallisées Ruby red (Rouge rubis)

     : 

    750 €

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