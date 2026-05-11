Le BYD Atto3 Evo n’offre qu’un seul niveau de finition par motorisation, « Design » en version propulsion de 313 chevaux et « Excellence » en transmission intégrale de 449 chevaux. Et dans les deux cas, la liste des équipements de série est la plus longue de la catégorie et fait plutôt penser à l’univers des marques premium : il y a même les caméras à 360 degrés, les sièges avant réglables électriquement et carrément ventilés en plus du chauffage.

La finition Excellence de la transmission intégrale ajoute des sièges arrière chauffants et un « affichage tête haute étendu » en plus du toit ouvrant panoramique. Notez enfin qu’il y a deux couleurs de l’intérieur, le gris sombre de notre modèle d’essai ou le très joli beige clair également proposé sans supplément tarifaire. En matière de dotation de série, on est vraiment très au-dessus des concurrents (même par rapport aux autres SUV électriques chinois suréquipés du segment).

Le détail techno : ni du 400 volts, ni du 800 volts Le BYD Atto3 Evo change tout le circuit électrique du précédent modèle pour augmenter sensiblement sa puissance de charge en courant continu. Il ne bénéficie pas d’un vrai système à 800 volts et se contente de 500 volts en tension nominale d’après les communicants de BYD. C’est pour cela que le temps affiché sur le 10-80 %, annoncé en 25 minutes, se place entre les chronos d’un vrai système à 800 volts (souvent en 20 minutes ou au-dessous) et celui d’un système à 400 volts (généralement autour des 30 minutes). Il faudrait cependant vérifier si la chimie LFP de ces batteries permet d’enchaîner plusieurs charges rapides sans perte de puissance maximale lors d’un long trajet.