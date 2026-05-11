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Byd Atto 3

Essai

Comment le nouveau BYD Atto3 Evo peut-il être aussi timide et puissant à la fois ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

9  

5. Notre note du BYD Atto3 Evo par rapport à la concurrence

 

Comment le nouveau BYD Atto3 Evo peut-il être aussi timide et puissant à la fois ?

Le BYD Atto3 Evo (à partir de 313 chevaux et 38 990€) s'évalue dans la catégorie des SUV électriques compacts familiaux qui compte notamment :

-Le Leapmotor B10 (218 chevaux et 28 400€).

-Le MG S5 (à partir de 170 chevaux et 32 490€ avant remise).

-Le Smart #3 (à partir de 272 chevaux et 39 315€ avant remise).

-Le Renault Scénic (à partir de 170 chevaux et 41 990€ avant remise et bonus).

-Le Skoda Elroq (à partir de 170 chevaux et 35 590€ avant remise et bonus).

-Le Peugeot E-3008 (à partir de 210 chevaux et 45 090€ avant remise et bonus).

BYD Atto3 Evo
Budget
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
 
Pratique
  • 7.27
  • 7.27
  • 7.27
  • 7.27
  • 7.27
 
Rapport prix/équipements
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sur la route
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,1 /20
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