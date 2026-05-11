Le BYD Atto3 Evo (à partir de 313 chevaux et 38 990€) s'évalue dans la catégorie des SUV électriques compacts familiaux qui compte notamment :

-Le Leapmotor B10 (218 chevaux et 28 400€).

-Le MG S5 (à partir de 170 chevaux et 32 490€ avant remise).

-Le Smart #3 (à partir de 272 chevaux et 39 315€ avant remise).

-Le Renault Scénic (à partir de 170 chevaux et 41 990€ avant remise et bonus).

-Le Skoda Elroq (à partir de 170 chevaux et 35 590€ avant remise et bonus).

-Le Peugeot E-3008 (à partir de 210 chevaux et 45 090€ avant remise et bonus).