A 38 990€ en prix de base (version propulsion de 313 chevaux), le BYD Atto3 Evo coûte près de 10 000€ de plus que les SUV électriques compacts chinois les moins chers comme le Leapmotor B10 (à partir de 28 400€) et le MG S5 (28 990€ après remise), mais il revendique un positionnement plus haut de gamme. Il coûte aussi quasiment 6 000€ de moins qu’un Skoda Elroq 85 à grosses batteries (43 680€) et un peu plus de 4 000€ de moins qu’un Peugeot E-3008 (42 140€ après remise), mais ces derniers ont droit au bonus écologique français (prime « coup de pouce ») réduisant l’écart de prix.

Sa version à transmission intégrale démande elle 42 490€, ce qui reste imbattable pour un SUV compact électrique de cette puissance. Le Smart #3 Brabus, seul autre véhicule du segment à approcher ces chiffres (428 chevaux et 0 à 100 km/h en 3,9 secondes) demande au minimum 52 315€ avant remises.

A retenir : le meilleur rapport prix-prestations du segment, mais…

Le BYD Atto3 Evo n’a pas de concurrence si vous recherchez le moteur le plus puissant sur votre SUV électrique familial, un équipement à la pointe et/ou la meilleure capacité de charge rapide dans cette catégorie des modèles compacts. Mais il ne pourra pas aller aussi loin sur une seule charge que les modèles les mieux dotés de la catégorie (Skoda Elroq 85, Renault Scénic Grande Autonomie, Peugeot E-3008 Grande Autonomie, Volkswagen ID.4 Pro…) et revient quasiment aussi cher que ces derniers une fois leur bonus écologique déduit : il refuse de s’abaisser au « low-cost » de ses concurrents de chez Leapmotor ou MG et mise sur cet ensemble de qualités pour justifier son prix plus élevé.

Sur le papier, ce nouvel Atto3 Evo commercialisé en Europe possède sans doute de quoi convaincre la clientèle de ce genre de véhicules. Reste le paramètre de l’arrivée imminente d’une toute nouvelle génération de modèle en Chine forte d’une capacité de charge rapide vraiment supérieure (le fameux « Flash Charging » en 5 minutes), même s’il faudra probablement attendre le moyen terme pour que ce tout nouveau modèle ne remplace l’Atto3 Evo chez nous (il y a un gros décalage dans le calendrier des modèles chinois de BYD et ceux que le groupe vend en Europe). Notez que BYD propose une location longue durée à 399€, mais sur un format à 48 mois.

Caradisiac a aimé

La finition intérieure vraiment flatteuse et l’équipement de série

La bonne habitabilité compte tenu des dimensions

La capacité de charge rapide promise

Caradisiac n’a pas aimé

Le fonctionnement perfectible de certaines aides à la conduite

Le prix moins agressif que celui de ses concurrents chinois

Comportement dynamique sans rapport avec le niveau de puissance