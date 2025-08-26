Vol de pièces auto: un phénomène en plein essor

Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos, issus du dernier bulletin de conjoncture du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) : sur une période allant de mai à juillet, quelques 31 914 vols de véhicules ont été répertoriés, à quoi s’ajoutent 57 941 vols dans les véhicules et 23 808 vols d’accessoires sur véhicules. Soit une moyenne quotidienne de 346 véhicules qui disparaissent, 629 vols d’effets laissés à bord et 258 vols d’accessoires. Chaque heure en France, ce sont dont plus de 50 « événements-vol », pour reprendre une terminologie propre aux assurances, qui sont donc répertoriés.

La tendance n’est certes pas nouvelle. En dépit de la sophistication croissante des systèmes antivols, le nombre de voitures subtilisées a crû de 11% en 2023, puis à nouveau de 5% en 2024 selon France Assureurs. L’organisme précise aussi que le vol sans effraction est largement majoritaire : « dans 70 % des cas, le vol s’effectue sans effraction visible grâce à des méthodes telles que l’utilisation d’un coussin d’air ou d’un outil pour ouvrir la serrure, ainsi que la technique du « relay Attack », qui consiste à copier le signal de la clé. »

On n’est donc jamais à l’abri d’une déconvenue, à plus forte raison si l’on habite dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, et du Nord : « ce podium des départements les plus touchés est directement lié à la proximité des grands ports internationaux que sont Marseille et Le Havre, utilisés par les réseaux internationaux liés à la criminalité organisée pour exporter ces véhicules volés », précise France Assureurs. Les voitures dérobées, qui sont souvent des modèles de grande diffusion - les SUV de couleur grise ou noir sont très prisés des voyous, à plus forte raison s’ils disposent de motorisation hybride – mettent ensuite le cap vers le continent africain où les contrôles sont souvent plus lâches. Autre débouché, les pays de l’est de l’Europe, et notamment la Russie où l’embargo instauré depuis 2022 complique l’accès aux pièces détachées, ainsi que le précisait le Figaro il y a quelques jours.

Mais il est un autre phénomène qui inquiète, et celui-ci ne dépasse guère les frontières hexagonales : le vol de pièces détachées, qui concerne aussi bien les pots catalytiques, ou les écrans GPS que les banquettes arrières (avec leurs systèmes de ceintures de sécurité). Les pièces les plus prisées sont toutefois les optiques, d’après un décompte de la gendarmerie, et à cela une bonne raison : ces pièces sont de plus en plus onéreuses. D’après le SRA, le prix moyen d’un bloc optique est passé de 486 € en 2019 à 827 € en 2024, soit un tarif presque doublé. Sur une citadine de grande diffusion, des feux à leds seront ainsi facturés par un garagiste entre 500 et 1300 €. Le prix de toutes les pièces suit la même tendance, avec une hausse moyenne de 29% entre 2020 et 2024 (chiffres SRA).

Il y a là matière à alimenter un juteux marché noir, tant à destination de professionnels peu scrupuleux qu’auprès de particuliers eux-mêmes victimes de vol et qui pourraient être tentés de faire leurs achats sur certain site de petites annonces bien connu. Parlez d'un cercle vicieux... A l’heure où nous publions ces lignes, on y trouve notamment 284 banquettes arrières de Citroën C3, immédiatement disponibles et à des prix nettement inférieurs à ce que proposera le réseau du constructeur. Idem pour les batteries de traction pour hybrides Toyota (Prius, C-HR…), relativement faciles à démonter, ou bien encore les catalyseurs pour Prius qui contiennent des métaux précieux et présentent l’avantage de se voler en moins d’une minute à l’aide d’une disqueuse. Aux Etats-Unis, la marque propose d’ailleurs un antivol spécifique pour cet élément...mais le propose en option.

Ce phénomène s’inscrit dans un contexte de hausse généralisée du coût des pièces, on l’a dit plus haut, mais aussi de hausse du prix des voitures neuves (+24% entre 2020 et 2024). Cela se répercute aussi sur le coût des assurances, avec des primes dont le montant moyen s’est encore apprécié de 6,8% cette année, pour s’établir à une moyenne de 722 €.