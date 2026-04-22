Prix des carburants : à qui profite l’aide de 20 centimes du gouvernement ?

« On reste sur une logique d’activité, pas de chèque à l’aveugle », voici comment M. Lecornu qualifie le coup de pouce accordé aux Français. Pas question donc de baisser les taxes, de proposer des chèques ou d’accorder une aide pour tout le monde.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les prix à la pompe ont grimpé en flèche et se sont stabilisés à 2 € le litre, voire davantage pour le gazole. Une baisse rapide ne semble pas se profiler d’autant qu’un cessez-le-feu rapide s’amenuise. C’est pourquoi le gouvernement agit, enfin.

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a précisé les contours de cette aide qui sera accordée dès le mois de mai. Elle s’adressera aux « gros rouleurs », soit environ 2,9 millions de Français. Pour être considéré comme tel, il faut travailler à plus de 15 km de son domicile, soit parcourir 30 km quotidiennement. Ce n’est pas tout puisqu’il faut « disposer de revenus inférieurs à la médiane des revenus imposables », soit déclarer au maximum 17 000 € par an pour une personne seule ou 50 000 € pour un couple avec deux enfants. À noter que pour certaines professions (infirmiers libéraux, aides-soignants…), il suffira de justifier d’un kilométrage annuel de 8 000 km dans le cadre de ses activités professionnelles.

Une aide de quel montant ?

Si vous cochez toutes ces cases, vous bénéficierez d’un coup de pouce de 20 centimes par litre. Cela revient à payer actuellement 1,77 € le litre de SP95-E10 et 2,04 € pour le gazole. Dans les faits, le mode opératoire sera déclaratif, « on va vous demander de déclarer votre kilométrage » via une interface sur le site du gouvernement (impôts.gouv). De plus, « une application spécifique est en cours de développement », une plateforme qui devrait être opérationnelle « d’ici la fin du mois de mai, le temps qu’elle soit développée et paramétrée ». Toutefois, le gouvernement se veut rassurant puisque le coup sera rétroactif sur les mois d’avril, mai et juin. Ces trois mois d’aide seront versés en une seule fois.

Pour ce dispositif, Roland Lescure joue les équilibristes en accordant une aide « aussi équitable que possible » tout en « préservant nos finances publiques ». De son côté, M. Lecornu laisse entrevoir une plus grande largesse : « Si les choses devaient s’aggraver, d’autres annonces pourraient être faites ».