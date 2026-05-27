Les salariés de l’usine Stellantis de Mulhouse ont de quoi être soulagés

Voici une excellente nouvelle pour les 4 000 salariés travaillant à l’usine Stellantis de Mulhouse. La semaine dernière, le groupe annonçait sa nouvelle stratégie « FaSTLane » avec un programme ambitieux : 60 milliards de dollars d’investissement, 60 nouveaux modèles d’ici à 2031 et pas moins de 50 restylages. Seulement, dans le détail, les investissements ne seront pas répartis de manière équitable et l’Europe n’est pas la priorité. Pour quelles raisons ? Antonio Filosa, le patron du groupe, prévoit une croissance plus forte et de meilleures marges outre-Atlantique.

Le site de Mulhouse fait-il exception ? En partie, puisque le président de la République a lui-même annoncé la nouvelle lors de la conférence sur l’électrification, en même temps que la mise en place du nouveau leasing social et le déploiement de 240 000 bornes d’ici à 2030. M. Macron s’en est félicité : « C’est un véritable avenir industriel que nous offrons à ce site de Mulhouse » en ajoutant que « ceci nous permet d’aborder avec confiance la hausse de la production de véhicules électriques en France ».

De son côté, Stellantis évoque un travail avec « nos parties prenantes, en premier lieu les partenaires sociaux, sur l’avenir de l’usine, y compris celles de Mulhouse ». Le groupe sera plus bavard « lorsqu’il y aura des annonces officielles ».

Un modèle basé sur la plateforme STLA One ?

Actuellement, l’usine produit les Peugeot 308 et 408, deux modèles qui ne rencontrent clairement pas le succès attendu. La cadence n’est que de 135 000 véhicules par an alors que cette capacité atteignait 200 000 avant la crise du Covid.

Le prochain modèle à recevoir le site de Mulhouse dès 2029 sera électrique, mais aucun détail n’est communiqué à ce jour. Toutefois, il s’agira d’une voiture issue de la future plateforme STLA One. Cette nouvelle base technique couvrira les segments B, C et D et sera multi-énergies (hybride et électrique).