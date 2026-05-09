Trottinette électrique : la nouvelle petite amie des Français en temps de crise peut-elle remplacer la voiture ?

C’est une résilience que peu d’observateurs auraient pariée lors de l’apparition des premiers modèles en 2016.

Dix ans plus tard, 5 millions de Français ont sauté le pas. La trottinette électrique ne fait plus figure de gadget pour « start-uppers » pressés, mais s’impose comme le véritable ami du pouvoir d’achat des citadins.

La trottinette électrique : 90 % du marché des EDPM

Selon la 9e édition du baromètre Smart Mobility Lab et Mobilians, le marché des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) a achevé sa mue. Avec 698 000 unités vendues, pour un chiffre d’affaires total de 274,8 M€, l’an dernier (+ 0,1 %), le secteur affiche une relative bonne santé dans un contexte de consommation pourtant atone. Si l’on est loin de l’euphorie post-confinement de 2021 — année record où les ventes frôlaient le million d’unités —, le marché entre dans une phase de maturité structurelle.

Avec 609 000 vendues l’an dernier (244 M€), les trottinettes électriques représentent près de 90 % du marché. Plus qu’une mode, la micromobilité électrique est devenue une composante pérenne du paysage urbain hexagonal.

Des prix tirés vers le bas et une qualité croissante

D’autant que les prix ne cessent de baisser, alors que dans le même temps la qualité des engins ne s’améliore. En 2025 une trottinette coûte en moyenne 402 € (-2,9 % vs 2024), avec un marché majoritairement orienté en dessous des 500 € (78 % des ventes, + 4 % vs 2024). C’est ici que se joue la bataille du volume, avec des produits de plus en plus robustes pour un prix constant. A contrario le haut de gamme à plus de 800 € ne représente quant à lui plus que 7 % (-4 %) des ventes.

La divergence de trajectoire avec le vélo

Le point le plus saillant de cette édition 2025 réside dans le duel à distance avec le vélo électrique (VAE). Si les deux modes de transport ont longtemps progressé de concert, leurs courbes se séparent désormais de façon spectaculaire. Alors que la trottinette maintient ses volumes (-1 %), le VAE subit un repli brutal de -15 %.

L’explication tient essentiellement à la différence de prix entre les deux engins. Une trottinette coûte en moyenne deux à quatre fois moins cher qu’un vélo électrique de qualité. Dans un contexte économique difficile, la trott’apparaît comme le recours le plus efficace pour pallier la hausse des coûts des carburants et la saturation des transports en commun.

« Cet avantage en fait un véritable levier d’inclusion, notamment pour les jeunes, les travailleurs précaires ou ceux exerçant en horaires décalés. Elle facilite l’accès à l’emploi en offrant une solution fiable pour les trajets du quotidien, y compris dans des zones moins bien desservies par les transports en commun » souligne l’étude.

L’émergence d’un nouveau type d’EDPM

À rebours de la stabilisation des autres segments, un nouveau type d'engin connaît un boom spectaculaire. Le cyclomobile léger, communément appelé draisienne électrique, a vu en deux ans ses ventes progresser de 28 % en volume (62 000 unités vendues en 2025) et de plus de 60 % en valeur, atteignant 21,5 M€ en 2025. Équipée d’une selle, elle se situe à mi-chemin de la trottinette et du scooter. La position assise, les éléments de sécurité comme des freins à disques et la stabilité accrue, réduisent les risques de chutes. Autant éléments qui séduisent les néophytes.

La trottinette remplace-t-elle la voiture en ville ?

Contrairement à l’idée reçue, la trottinette électrique remplace principalement la marche (44 %) et les transports en commun (30 %), et non la voiture individuelle de manière frontale, d’après l’ADEME (Gence de la transition écologique).

Les études (ADEME/Mairie de Paris avant l’interdiction des flottes partagées) montrent que seulement 7 % à 10 % des trajets en trottinette libre-service remplacent un trajet qui aurait été fait en voiture ou en taxi/VTC. Le taux grimpe à 16 % à 20 % pour les propriétaires de leur propre engin. 21 % des usagers utilisent la trottinette en complément (pour aller à la gare ou au parking), ce qui en fait un allié de la voiture ou du train plutôt qu’un remplaçant. La voiture restant le choix n°1 dès qu’il pleut ou que la distance dépasse les 5-7 km.