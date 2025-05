Les secrets des ventes de trottinettes : pourquoi vous allez en voir de plus en plus

La trottinette électrique est à la fois l’engin le plus détesté et le plus adoré de la mobilité. La « trott » symbolise tout et son contraire. Et il en est de même pour le business qui l’entoure. C’est la raison pour laquelle, malgré des ventes en baisse, son utilisation et l’attraction que les Français ont pour elle continuent de croître.

Le marché de la micromobilité reste solide malgré une légère contraction

Le 14 mai 2025, Mobilians et Smart Mobility Lab ont dévoilé les résultats du Baromètre du Marché de la Micromobilité 2024, soulignant la résilience d'un secteur clé pour la mobilité urbaine. Bien que le marché des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) ait connu un léger repli, l'augmentation des prix et le renouvellement technologique témoignent d’une demande toujours forte pour des produits de plus en plus efficaces et durables. Comprenez : plus puissants, plus autonomes, afin de s’affranchir des transports en commun.

Un marché en légère baisse mais toujours dynamique

Depuis 2016, ce sont plus de 4,5 millions de trottinettes électriques qui ont été vendues en France, dont 3,6 millions depuis 2020. Cette adoption massive a fait de cet EDPM un moyen de transport pour de nombreux Français. Logique, une trottinette haut de gamme coûte autour de 800 euros. Pour la même dépense, le marché du vélo électrique n’offre presque rien et, ce qu’il propose est plus proche du gadget jetable que du véhicule durable. Or, l’argent est le mot-clé pour l’acquisition d’un véhicule servant à se rendre sur son lieu de travail pour… gagner de l’argent.

Toutefois, le marché 2024 enregistre une baisse modérée : les ventes de trottinettes électriques ont diminué de 9 % en volume, avec 615 000 unités vendues, et de 8 % en valeur, représentant 254 millions d'euros de chiffre d'affaires. Malgré cette contraction, l’usage continue de progresser, en particulier grâce à une dynamique de renouvellement avec des modèles mieux équipés, plus adaptés et plus durables.

Un prix moyen en hausse : une volonté d’aller plus loin, plus vite, sans atteindre l’extrême limite du portefeuille

Le prix moyen des EDPM poursuit son ascension, atteignant 414 € en 2024, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Ce phénomène démontre que les consommateurs privilégient désormais la qualité, recherchant des modèles offrant une meilleure sécurité, une plus grande autonomie et des composants plus robustes. Ce qui colle avec des modèles autour des 600 euros qui embarquent des moteurs de 900 à 1 300 W en crête, des batteries de 500 Wh, des pneus tubeless de 10 pouces et répondent à une norme IPX6, leur permettant d’être utilisés sous la pluie.

Le marché des trottinettes, représentant 90,4 % de la valeur totale des EDPM, suit cette tendance, avec une part croissante des produits à forte valeur ajoutée, puisque le cœur de gamme se situe désormais autour des 500 euros.

Une segmentation claire : des prix plus accessibles et une concurrence accrue

La baisse des prix sur certaines gammes plus accessibles (moins de 300 €) a permis une hausse notable des ventes, avec une progression de 13 % par rapport à 2023. Cette hausse démontre un engouement croissant chez les primo-accédants, attirés par une mobilité plus économique et pratique.

Les constructeurs ont été malins, puisque la batterie, élément le plus coûteux, reste de capacité contenue (limitant l’autonomie à 10-12 km), quand le reste (conception, étanchéité, puissance, confort) augmente. Les modèles sont alors plus désirables, s’affranchissant de l’étiquette bas de gamme.

Concurrence internationale et soutien à la filière locale : le défi du marché underground à surmonter

Le marché des EDPM reste très concurrentiel, notamment à cause de l'influence croissante des marketplaces et des plateformes étrangères, souvent sans réseau de service après-vente. Cette concurrence déloyale pénalise les clients et menace la viabilité des enseignes spécialisées locales. Elle est d’autant plus compliquée à gérer que les modèles importés ne sont pas souvent aux normes françaises (ni même européennes d’ailleurs) : il est alors possible d’obtenir des engins pouvant rouler à 40 km/h et vendus moins cher (notamment grâce à une TVA non affranchie).

Les EDPM, un moyen de transport de plus en plus populaire, mais qui peut se faire trucider par la loi

Les EDPM, et en particulier les trottinettes électriques, sont aujourd’hui largement plébiscités pour leur praticité, leur accessibilité et leur faible coût d’entretien comparé à d'autres moyens de transport. Le coût au kilomètre est faible, les possibilités de réparation et d’entretien trouvables aisément sur le Net.

Tant que les importations resteront confidentielles, ces EDPM continueront de rendre service pour les déplacements courts et récurrents. Mais si l’État décide de sévir contre les importations, il n’est pas impossible de voir surgir des restrictions qui ruineraient le marché.

En attendant, cela ne semble pas être le cas et les actifs urbains semblent préférer rouler tranquillement sur un véhicule jadis destiné aux enfants, plutôt que de s’entasser dans des transports en commun bondés et dont la ponctualité est tributaire des millions d’utilisateurs quotidiens.