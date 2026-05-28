Flottes : Pourquoi la livraison de votre colis à domicile coûte en réalité une fortune 

C’est le maillon le plus court de la chaîne d’approvisionnement, mais c’est également le plus complexe.

Le dernier kilomètre, ultime étape entre l’entrepôt et la porte du client, focalise aujourd’hui les investissements majeurs et redessine les équilibres économiques.

Le dogme de l’usage contre la réalité du trafic

La pression réglementaire s’accélère. En application de la loi Climat et Résilience, la restauration par le Conseil constitutionnel des zones à faibles émissions (ZFE) dans les quarante-trois agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants restreint drastiquement l’accès des centres-villes aux motorisations thermiques.

Dans le même temps, l’exigence des clients, avec l’explosion de l’e-commerce, demande une flexibilité totale. Selon l’institut Ipsos, plus de 80 % des cyberacheteurs considèrent le choix de créneaux horaires précis comme un critère d’achat déterminant. Et cela coûte cher.

Un service très coûteux

Le dernier kilomètre représente plus de la moitié (53 %) du coût total de la chaîne logistique d’un produit, selon les analyses du Capgemini Research Institute. Sans compter qu’une première présentation manquée engendre un surcoût direct évalué entre 10 € et 15 € par colis.

Afin de minimiser au maximum ces coûts, les véhicules de livraison, généralement en autopartage, changent de mains à un rythme effréné, afin d’assurer un service 24/24. Selon les données de la plateforme ONLOGIST, spécialisée dans le transfert de véhicules, le nombre de trajets sur ce segment spécifique a bondi de près de 50 % en l’espace d’un an seulement.

Un véhicule indisponible au mauvais moment ou immobilisé peut coûter jusqu’à 120 euros de revenus par jour aux opérateurs. Au moindre grain de sable, toute la chaîne algorithmique se grippe.

Digitalisation du pilotage

Pour limiter cet écueil le secteur est entré de plain-pied dans l’ère du pilotage digital intégré, combinant planification dynamique et suivi en temps réel.

La clé du succès repose sur des algorithmes prédictifs et des architectures SaaS (Software as service). Ces solutions ne se contentent plus de tracer un itinéraire figé en début de journée, elles recalculent les trajectoires en continu selon l’état du trafic, les aléas météo ou l’intégration de commandes de dernière minute. D’après le cabinet Gartner, le recours à ces outils permet en moyenne de réduire de 15 % à 25 % les distances globales parcourues par les flottes.

Cette agilité logicielle s’accompagne d’une refonte des infrastructures physiques. Des opérateurs majeurs comme La Poste, DHL ou Amazon déploient des espaces de logistique urbaine (ELU), des micro-hubs situés au cœur des métropoles où les flux lourds sont déchargés à l’aube, avant d’être dispatchés de manière fluide via des flottes décarbonées comme les vélos-cargos et camionnettes électriques.

L'humain vecteur de fidélisation

Dans un écosystème commercial hyperdigitalisé, où l’ensemble des transactions s’effectue derrière un écran, le livreur ou le convoyeur demeure très souvent l’unique point de contact physique entre une enseigne virtuelle et son client. Pour fluidifier ce réseau, les plateformes s’appuient désormais sur des réseaux de conducteurs de plus en plus formés. L’enjeu est de garantir l’homogénéité du service tout en absorbant les pics de demande. À l’heure où la concurrence se joue en un clic, un conducteur ponctuel devient un puissant vecteur de fidélisation commerciale.