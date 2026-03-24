MV Agusta s'associe à DHL Supply Chain pour optimiser sa logistique mondiale de pièces détachées

À partir de fin 2025, toute la gestion des pièces détachées et accessoires passe sous le contrôle de DHL. Stockage, manipulation, organisation : tout est externalisé. De son côté, DHL Express continuera d’assurer la distribution mondiale, avec une promesse simple mais cruciale : livrer vite, et surtout… livrer juste.

Ce partenariat n’est pas un simple ajustement technique. C’est un aveu. Pendant des années, MV Agusta a été critiquée — parfois discrètement, parfois frontalement — pour ses délais de pièces, ses ruptures de stock et un service après-vente en décalage avec son image premium.

Et dans un marché où l’expérience client est devenue aussi importante que la machine elle-même, ça ne pardonne plus.

Luca Martin, Directeur général de la marque, ne cache d’ailleurs pas l’enjeu :

« L'alliance avec DHL représente une étape fondamentale dans notre engagement à livrer non seulement des motos extraordinaires, mais aussi une expérience de possession qui reflète l'excellence de notre marque et notre approche centrée sur le client. Cette collaboration nous permet d'aligner notre performance logistique sur les attentes élevées de notre clientèle mondiale et de notre réseau de concessionnaires. » Traduction : il était temps de corriger le tir.

Le vrai message : MV Agusta change de dimension

Au-delà de l’externalisation, MV Agusta annonce aussi une refonte interne : nouveaux systèmes numériques, meilleure gestion des stocks, réactivité accrue. Autrement dit, la marque ne se contente pas de déléguer, elle restructure.

Et DHL arrive avec tout son savoir-faire industriel. Antonio Lombardo, patron de DHL Supply Chain Italie, insiste sur la dimension stratégique :

« Nous sommes ravis de lancer ce partenariat avec MV Agusta, une marque emblématique qui partage nos valeurs de précision, de performance et d'excellence. En tirant parti de notre expertise mondiale en logistique après-vente et des solutions intégrées de DHL, nous fournirons des opérations de chaîne d'approvisionnement agiles et résilientes qui permettront à MV Agusta de se concentrer sur l'innovation et la croissance tout en garantissant que ses normes premium soient respectées dans le monde entier. »

Ce mouvement dépasse largement la simple logistique. Il marque un tournant. MV Agusta ne veut plus seulement être une marque passion. Elle veut devenir une marque fiable.

Et dans un monde où Ducati, BMW ou Yamaha ont industrialisé leur excellence, MV Agusta n’avait plus le droit à l’approximation.

Ce partenariat avec DHL, c’est donc une montée en gamme… paradoxale. Moins visible qu’un nouveau modèle. Mais bien plus décisive pour l’avenir. Car pour finir, une moto d’exception, c’est bien. Une moto d’exception… qui peut être réparée rapidement, c’est encore mieux.