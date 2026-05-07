Adieu aux 400 cc : l’Inde vient de tuer cette catégorie d’un coup de matraque fiscale et le monde entier va suivre

Le marché indien, c'est 20 millions de motos par an. Le plus grand marché du monde. Et l'Inde vient de changer les règles du jeu. Une nouvelle fiscalité, brutale, crée un « falaise » fiscale à 350 cc. En dessous, 18 % de taxe. Au-dessus, 40 %. Résultat : les motos de 400 cc deviennent trop chères. Triumph a déjà réagi en lançant une version 349 cc. KTM prépare des variantes sous le seuil.

Bajaj, Hero, TVS, les constructeurs locaux, soufflent. Triumph, KTM, et les autres constructeurs étrangers, doivent s'adapter. La catégorie 400 cc, récemment relancée, est menacée. Et à terme, c'est toute la production mondiale qui pourrait basculer vers des moteurs de 300-350 cc. Adieu, 400. Bienvenue, la nouvelle norme.

L'Inde n'est pas un marché comme les autres. C'est le marché. 20 millions de motos vendues chaque année. Des marques locales (Bajaj, Hero, TVS) et des constructeurs étrangers (Triumph, KTM, Honda, Yamaha, Suzuki) s'y disputent les parts. Mais l'Inde vient de changer la donne.

18 % contre 40 % : le mur fiscal qui change tout

Jusqu'à présent, la différence de taxe entre les petites et grandes cylindrées était modeste : 28 % contre 31 %. Mais le nouveau gouvernement a décidé de creuser l'écart.

Désormais, les motos de moins de 350 cc paient 18 % de taxe. Celles de plus de 350 cc paient 40 %. Un écart de 22 points. Conséquence : une moto de 400 cc devient soudain beaucoup plus chère. Les constructeurs doivent réagir.

Triumph, le constructeur britannique, a été le plus réactif. Sa Speed 400 et sa Scrambler 400 X, lancées en grande pompe, sont désormais trop taxées. La marque a donc dévoilé une version 349 cc pour le marché indien. Comment ? En réduisant la course du piston, tout en conservant l'alésage. Résultat : la puissance passe de 39 à 37 chevaux.

KTM, le constructeur autrichien, prépare également des variantes sous la barre des 350 cc. Sa 390 Duke, très populaire en Inde, sera probablement déclinée en une version 349 cc. Même principe : réduction de la course, perte de puissance modérée, baisse de la fiscalité.

Les autres constructeurs (Honda CB350, Yamaha MT-03, Suzuki V-Strom) sont aussi concernés. Ceux qui ne s'adapteront pas verront leurs ventes chuter.

Mais pourquoi l'Inde a fait ça ? Cinq raisons expliquent cette réforme. D’abord améliorer l'accès à la mobilité : l'Inde dépend des petites motos. Baisser les taxes sur les petits cubes aide les classes populaires. Ensuite, protéger l'industrie locale : Bajaj, Hero, TVS dominent les segments petites et moyennes cylindrées. Cette taxe leur fait obstacle.

Il faut aussi réduire les émissions. Les motos de petite cylindrée consomment moins et polluent moins.Les grosses motos sont souvent achetées par des riches. Augmenter leur taxe génère des recettes. Enfin, le nouveau système supprime l'ambiguïté. Les constructeurs et clients doivent choisir : en dessous de 350 cc, ou au-dessus.

Les constructeurs ne vont pas développer des modèles spécifiques pour l'Inde seulement. Ce serait trop coûteux. Ils vont étendre ces versions 350 cc à d'autres marchés (Asie du Sud-Est, Amérique latine, peut-être même Europe).

Le développement des motos est un processus mondial. Si un constructeur crée une version 349 cc pour l'Inde, il peut la vendre ailleurs. Ainsi, la catégorie 400 cc, récemment relancée (Triumph Speed 400, KTM 390 Duke, Husqvarna 401), pourrait progressivement disparaître. Remplacée par des motos de 300-350 cc.

Une page se tourne. Ce n'est pas la première fois que l'Inde influence les normes mondiales. L'Inde, avec sa nouvelle fiscalité, accélère le mouvement. Les 400 cc deviennent trop chers à produire, trop chers à exporter. Place aux 350 cc.

Les amateurs de motos pleurent une époque révolue. Celle des 400 cc, sportives ou roadsters, polyvalents et accessibles. L'Inde, avec sa nouvelle taxe à 350 cc, oblige les constructeurs à revoir leur copie. Triumph a déjà cédé. KTM va suivre. Les autres devront s'adapter, sous peine de perdre le plus gros marché du monde. Et à terme, c'est toute la production mondiale qui basculera vers des moteurs de 300-350 cc. Une nouvelle norme qui va diviser par deux la cylindrée, et peut-être le plaisir. Mais qui a dit que le progrès était toujours synonyme de puissance ?