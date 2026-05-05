Lancée en 2021, la Yamaha R7 est la déclinaison carénée et sportive du roadster star de la marque, la MT-07.

Très largement revue pour son millésime 2026, la Yamaha profite d’un guidon repositionné pour faciliter les mouvements du haut du corps et renforcer son accessibilité, tandis que le réservoir a été repensé pour permettre au pilote de se déplacer plus aisément sur la machine.

Visuellement, la R7 conserve les éléments caractéristiques de la série R des sportives d’Iwata, mais avec des lignes redessinées. La surface frontale a été réduite et le carénage affiné. Le phare logé dans le conduit d’air en M est allégé et accompagné d’un nouveau verre plus aérodynamique ainsi qu’un spoiler détournant mieux le flux vers le radiateur. Les clignotants sont désormais intégrés aux rétroviseurs.

Mécaniquement, si elle repose toujours sur le moteur CP2 de 689 cm3 (73,4 chevaux), elle est désormais équipée de l’accélérateur électronique YCC-T, qui détecte les actions du pilote sur l’accélérateur et permet à l’ECU de calculer instantanément le niveau idéal d’ouverture des gaz. L’introduction de l’YCC-T permet aussi l’adoption de modes de conduite et d’assistances.

La nouvelle série d’assistances électroniques entièrement customisables fonctionne de pair avec l’IMU à six axes inspirée de la R1. Cela comprend trois modes de puissance (Sport, Street et Rain), un contrôle de traction (TCS) à trois positions actif en courbe, le contrôle de la glisse (SCS), le contrôle du cabrage (LIF), le contrôle du freinage (BC), la gestion du frein moteur (EBM), le système Back Slip Regular (BSR) et un système de contrôle des départs (LC).

À l’instar des modèles R1 et R9, la R7 est aussi équipée du système Yamaha Ride Control (YRC) qui permet aux pilotes de sélectionner les cartographies moteur et le degré d’assistance électronique en fonction de leurs préférences et des conditions de conduite, et bénéficie désormais du quickshifter (QSS) de troisième génération de Yamaha.

La R7 est aussi désormais équipée d’un régulateur de vitesse qui peut être activé lors de la conduite à partir de 40 km/h et du troisième rapport.

Côté partie-cycle, presque tous les éléments du cadre de la R7 ont été modifiés et optimisés. Le bras oscillant a également été repensé, et la fourche inversée de 41 mm de la R7 est désormais équipée de tiges de piston en aluminium (au lieu de l’acier). Une fourche entièrement réglable en précharge, en compression et en détente. La R7 est équipée des jantes SpinForged de Yamaha chaussées de pneus Battlax Hypersport S23 de Bridgestone.

Un écran TFT couleur de cinq pouces affiche quatre thèmes différents ainsi qu’un mode piste. De nouveaux commodos permettent au pilote d’utiliser la gamme élargie de fonctions de la R7, y compris la connectivité avec le smartphone, la navigation et les modes de conduite, ainsi que la gestion des autres options proposées sur la R7 2026.

La nouvelle R7 (10 499 €) est disponible dans un coloris spécial 70ᵉème anniversaire (10 799 €), mais également en Icon Performance et en Midnight Black.

Et bonne nouvelle pour ceux qui l’attendaient avec impatience, elle arrive dans les concessions françaises dès ce jeudi 7 mai !