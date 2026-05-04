L’histoire était belle. Presque trop pour être vraie.

Ils avaient promis de révolutionner les motos électriques. Aujourd’hui, ils se retrouvent devant les tribunaux pour « fausses promesses » et « chiffres gonflés ». « Ils », ce sont le constructeur finlandais de motos électriques Verge et l’entreprise Donut Lab.

La promesse en question : rien de moins qu’une nouvelle génération de batterie à semi-conducteurs affichant 400 Wh/kg offrant une charge complète en 5 minutes et une longévité de 100 000 cycles. De quoi relancer le marché de l’électrique avec un vrai bond en avant technologique.

Mais voilà, selon Motorcycle, un ancien cadre lié au projet, Lauri Peltola, a porté plainte contre l’entreprise pour avoir prétendument « gonflé les chiffres » concernant cette batterie, et poursuit dans sa plainte : « les propriétés promises de la batterie, telles que la densité énergétique et le nombre de cycles de charge, n’ont pas été atteintes. La capacité de production en série a également été présentée de manière mensongère. »

Lauri Peltola affirme également que la ligne de production n’est même pas opérationnelle et que sa capacité est « loin » de celle initialement annoncée par l’entreprise. Les informations publiées suggèrent également que certaines données n’ont pas été « vérifiées de manière indépendante », et que plusieurs valeurs clés (comme la durée de vie, par exemple) n’ont pas été testées, mais seulement estimées.

Des doutes émis sur les annonces de « batterie révolutionnaire »

Selon des courriels internes consultés par le journal Helsingin Sanomat, le PDG de Donut Lab, la société en charge de la production de la batterie, a admis que la durée de vie de 100 000 cycles n’avait pas été testée directement, mais extrapolée. Par ailleurs, le projet accuse déjà des retards, avec une production pour 2026 qui serait limitée à environ 350 motos, la suite arrivant en 2027.

Toutefois, le centre de recherche d’État finlandais VTT a bien testé les cellules, mais le bilan est mitigé : la charge en 5 minutes est techniquement possible au niveau de la cellule, et la gestion thermique sans refroidissement liquide tient la route. En revanche, VTT n’a jamais pu confirmer les deux arguments de vente majeurs : la densité de 400 Wh/kg et la durée de vie record.

Donut Lab se défend en affirmant que l’ancien dirigeant ne visualise pas le projet dans sa globalité, mais le mal est fait. Pour les investisseurs et les futurs clients, le doute est installé. Si les nouvelles données promises par l’entreprise dans les prochains mois ne sont pas validées par des tests indépendants indiscutables, ce projet « révolutionnaire » risque de finir au rayon des promesses non tenues de la mobilité électrique.