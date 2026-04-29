Sans révolutionner son modèle le plus accessible, la Brutale 800, MV Agusta a procédé à quelques ajustements en fin d’année dernière.

Si les éléments distinctifs du design Brutale demeurent : le phare LED caractéristique en forme de goutte d’eau, le monobras oscillant et le système d’échappement à triple sorties, la moto est désormais proposée dans une livrée inédite : Nero Carbonio (noir carbone).

Elle arbore une finition métallisée exclusive, rehaussée d’une couche supplémentaire de vernis transparent, et de détails esthétiques dans la couleur emblématique de la marque, le Rosso Ago, avec un cadre et des jantes peintes avec cette teinte, et tranchant avec le noir recouvrant les carénages.

Un coloris inédit pour la MV Agusta Brutale 800

Sur le plan technique, le châssis se distingue, notamment par une fourche inversée Marzocchi de 43 mm entièrement réglable et un mono-amortisseur Sachs avec système de biellettes progressives. Le système de freinage intègre de nouveaux étriers Brembo M4.32 à quatre pistons à montage radial et deux disques flottants de 320 mm à l’avant. L’ensemble repose sur des jantes en alliage de 17 pouces chaussées de pneus Bridgestone S22.

Côté mécanique, on retrouve le moteur trois cylindres de 798 cm³, développant 113 chevaux à 11 000 tr/min et offrant un couple maximal de 85 Nm à 7 500 tr/min. Ce moteur est doté d’un arbre de transmission contrarotatif qui améliore la maniabilité et la stabilité, et est associé à une boîte de vitesses électronique EAS 3.0. De plus, la Brutale 800 Nero Carbonio est équipée de série d’une électronique de pointe gérée par une centrale inertielle à six axes.

La MV Agusta Brutale 800 Nero Carbonio est affichée à 13 350 €, contre 12 850 € pour le coloris rouge mat.