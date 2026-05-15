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Mv Agusta

130 exemplaires, plus de 200 chevaux, 40 990 euros, les chiffres fous de la MV Agusta Brutale 1000 ABT

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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MV Agusta aime faire dans l’exclusivité. Et ce n’est pas son ultime nouveauté qui va changer la donne. La MV Agusta Brutale 1000 ABT a tout pour faire tourner les têtes. Jusqu’à son prix.

130 exemplaires, plus de 200 chevaux, 40 990 euros, les chiffres fous de la MV Agusta Brutale 1000 ABT

MV Agusta, en collaboration avec ABT Sportsline, un préparateur allemand, vient de dévoiler la Brutale 1000 ABT en édition limitée. Seulement 130 exemplaires seront disponibles, célébrant le 130ème anniversaire de la firme germanique.

MV Agusta décrit ainsi cette moto : « la Brutale 1000 ABT n’est pas une simple édition spéciale, mais une véritable affirmation de style : une machine où technologie de pointe, exclusivité et émotion du design s’harmonisent à la perfection »

Il est vrai que cette série limitée fait la part belle aux équipements haut de gamme.

Côté mécanique, la Brutale 1000 ABT repose sur le moteur quatre cylindres en ligne Euro 5 + de 1 000 cm³, déjà bien connu. Profitant des dernières améliorations (nouveaux arbres à cames, reprogrammation moteur, rapports de boîte optimisés et rapport de transmission final plus court), il délivre 201 chevaux en configuration standard, et même 208 chevaux avec l’échappement Arrow Titanium Slip-on et une configuration ECU spécifique.

130 exemplaires, plus de 200 chevaux, 40 990 euros, les chiffres fous de la MV Agusta Brutale 1000 ABT

La Brutale 1000 ABT est équipée d’une suspension électronique Öhlins haut de gamme entièrement réglable, avec une fourche avant inversée Nix EC avec traitement de surface TiN et un amortisseur progressif EC TTX à l’arrière, tandis que la direction est assistée par un amortisseur EC à modes de réglage électronique manuel et automatique.

130 exemplaires, plus de 200 chevaux, 40 990 euros, les chiffres fous de la MV Agusta Brutale 1000 ABT

Le freinage est confié à deux disques avant Braking Batfly de 320 mm (réservés à la compétition). Leur géométrie profilée assure une dissipation thermique supérieure et un autonettoyage continu. Ils sont mordus par des étriers monoblocs Brembo Stylema.

130 exemplaires, plus de 200 chevaux, 40 990 euros, les chiffres fous de la MV Agusta Brutale 1000 ABT
130 exemplaires, plus de 200 chevaux, 40 990 euros, les chiffres fous de la MV Agusta Brutale 1000 ABT

On retrouve également des jantes forgées, dont celle arrière recouverte d’un enjoliveur de roue en fibre de carbone, inspiré de l’aérodynamisme des voitures de course.

130 exemplaires, plus de 200 chevaux, 40 990 euros, les chiffres fous de la MV Agusta Brutale 1000 ABT

Une alliance de style et de savoir-faire italo-allemand

Sur le plan esthétique, la Brutale est déclinée dans une livrée associant Nero Carbonio Metallizzato et Rosso Fuoco qui fusionne visuellement les identités des deux marques. La selle est recouverte d’Alcantara, confectionnée sur mesure avec un matelassage en nid d’abeille et associé à une couche de mousse de 5 mm pour le confort du pilote.

130 exemplaires, plus de 200 chevaux, 40 990 euros, les chiffres fous de la MV Agusta Brutale 1000 ABT

La MV Agusta Brutale 1000 ABT sera produite en édition limitée à seulement 130 exemplaires numérotés, Son tarif est à la hauteur de l’exclusivité de la moto, avec un prix de vente conseillé (en Italie) de 40 990 €. La production ne débutera pas avant le quatrième trimestre 2026.

130 exemplaires, plus de 200 chevaux, 40 990 euros, les chiffres fous de la MV Agusta Brutale 1000 ABT

Pour plus d’informations, il est déjà possible de consulter le site web officiel de la marque.

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