Résultats de la vente Alcopa du 23 avril: une embellie de courte durée

Les ventes se suivent mais ne se ressemblent pas. La vente multisite organisée par Alcopa le 23 avril à Sainte Geneviève-des-Bois (retrouvez notre présentation en cliquant ici) a enregistré des résultats en baisse après un semblant de reprise observé juste avant.

Le bilan de la vente

Ce n'était pas 121, mais 119 lots qui étaient finalement disponibles lors de cette vente. 98 étaient destinés aux particuliers quand 21 étaient réservé aux professionnels. Si chez ces derniers ils ne seront que trois à être recalés, 32 machines resteront sur la touche du côté des motos accessibles à tous.

En détail dans les marques les plus représentées, 7 Honda ne trouvent pas preneur sur les 18 proposées. Chez BMW, c'est du kif-kif avec 6 invendues sur 16 motos présentées. 2 des 4 Triumph devront revenir lors d'une prochaine vente quand une seule Yamaha a été boudée sur les 6 disponibles.

Du côté des véhicules neufs

Il y avait pas mal de scooters électriques neufs dans cette vente, principalement de chez Red E. Ces scooters étaient estimés à 100 euros (sans les frais bien sur). L'exemplaire ci-dessous sera adjugé à 600 euros quand les autres partiront entre 500 et 800 euros.

On revient aux thermiques avec ce scooter KL Motorcycle Brera 318 qui attendait 1 900 euros. Il sera adjugée à 2 100 euros. Un autre exemplaire identique changera de main contre 2 300 euros.

Celle qui illustrait notre présentation n'était autre qu'une FB Mondial Piega 452 de 2026 avec seulement 5 kilomètres affichés à son compteur. Son estimation à 2 800 euros sera respectée et légèrement dépassée avec une adjudication à 3 000 euros.

Seulement 146 kilomètres (modèle d'essais?) mais de 2016, cette Indian Chief estimée à 10 100 euros ne réussira pas à séduire un amateur du genre: invendue.

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