St Martin-Boulogne (62) : 130 lots motos et pièces le 16 mai

Ce samedi 16 mai, des motos et des pièces détachées seront dispersées aux enchères à Saint Martin-Boulogne dans le Pas-de-Calais. 130 lots composent cette vente. Beaucoup de motos (certains lots comptent jusqu’à huit machines) mais aussi de nombreuses pièces détachées principalement de tout-terrain (trail, enduro, cross et trial) vous attendent à partir de 11 heures à l’Hôtel des Ventes de Boulogne-sur-Mer situé au 54 rue Pierre Martin 62280 Saint Martin Boulogne.

La vente sera retransmise en direct sur interencheres.com, site qui vous permettra de découvrir tous les lots qui sont inscrits à cette vacation.

Frais et conditions de vente

Lors de cette vente, les frais seront de 24 %, soit quasiment un quart du montant de l’adjudication. Des frais internet de 1,5 % HT ou de 60 euros HT pourront être rajoutés.

L’exposition est prévue dans le secteur de Béthune (l’adresse exacte sera communiquée la veille de la vente) le vendredi 15 mai de 10h à 12h et de 13h à 18h.

L’enlèvement des lots devra obligatoirement se faire avant le 22 mai (sur rendez-vous).

Des 125 cm3 et des pièces à foison

Si vous cherchez une Honda 125 cm3 des années soixante-dix quatre-vingts, cette vente est pour vous. Omniprésentes, on retrouve quasiment toutes les versions proposées à l’époque (XL, SL, XLS, XLR, TL, CB ou CG) plus ou moins complètes à des prix particulièrement attractifs. À titre d’exemple, cette Honda SL 125 cm3 de 1974 avec sa carte grise française attend entre 200 et 300 euros. Elle est à remettre en route et on ne sait pas si l’échappement, absent sur les photos, est fourni avec.

Quoi qu’il en soit, ce serait bien le diable s’il n’y en a pas un qui traîne dans les nombreux lots de pièces qui seront proposés lors de cette vente.

Petit budget (estimation entre 100 et 150 euros) pour cette Montesa 125 cm3 H6 d’enduro ; elle est à compléter ou pour pièces sans carte grise.

Enduro toujours avec ici une 125 cm3 Beta GS sans carte grise dont certains éléments du moteur seront à chiner. On est encore dans une estimation très raisonnable (entre 50 et 100 euros), ce qui laisse de la marge (si on en reste là) pour lui redonner vie.

Certains modèles seront proposés en lot, comme ici où ce sont huit Kawasaki KE 125 cm3 plus ou moins complètes qui attendent entre 400 et 800 euros.

On se retrouve page suivante avec les machines de plus de 125 cm3.