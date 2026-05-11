Après plus de six ans d’attente, de rumeurs et de rebondissements, la KTM 490 Duke a été aperçue sous forme de prototype sur les routes. Ce projet, fruit de la collaboration entre l’Autriche et l’Inde, se précise pour devenir l’une des nouveautés majeures de la saison prochaine.

Développée en collaboration avec le géant indien Bajaj, qui a pris une dimension majoritaire au sein de KTM depuis le sauvetage du groupe autrichien il y a quelques mois, la nouvelle Duke est appelée à venir combler le fossé entre la gamme 390 et la 690 dans le catalogue KTM.

Cette plateforme qui reposera sur un nouveau bicylindre parallèle est annoncée pour développer environ 60 chevaux.

Contrairement à la récente RC destinée aux marchés asiatiques qui emprunte le bloc monocylindre de la CFMoto 450SR-S, la gamme 490 repose sur un moteur bicylindre parallèle totalement inédit. Ce bloc servira de base à une véritable famille : la 490 Duke, mais aussi les probables RC 490 et 490 Adventure.

Une nouvelle plateforme de moyenne cylindrée « made in India » pour KTM

Les images du prototype nous donnent quelques informations sur ce futur modèle, encore en phase de développement. On y retrouverait une fourche inversée et un mono-amortisseur signés WP, un système de freinage avec étrier radial à l’avant (probablement signé WP également). Le cadre sera tubulaire en acier avec un bras oscillant classique en aluminium.

Le modèle sera fabriqué au sein de l’usine Bajaj de Chakan, près de Pune en Inde.

Si le modèle surpris sur la route semble encore loin de la production, certaines sources annoncent malgré tout une présentation possible de la nouvelle 490 Duke lors de la prochaine édition du salon EICMA de Milan en novembre 2026.