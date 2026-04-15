Alors que le printemps 2026 pointe le bout de son nez, KTM décide de lâcher son fauve le plus énervé, la 1390 Super Duke RR.

Le cœur de la bête reste le bicylindre de 1 350 cm³. Grâce à la technologie Camshift (distribution variable) et l’échappement Akrapovič en titane de série, il développe 193 chevaux et un couple de 145 Nm.

Pour gagner 11 kg par rapport à une 1390 Super Duke R déjà affûtée, KTM n’a pas fait semblant. La fibre de carbone est omniprésente : boucle arrière, garde-boue, protections, avec en bonus des jantes forgées à sept branches (- 1,5 kg) monter de pneus Michelin Power Cup 2 pour coller au bitume.

La partie-cycle de la moto profite également de mises à jour qualitatives avec l’adoption de suspensions WP PRO COMPONENTS entièrement réglables et des nouveaux étriers Brembo HyPure Sport (le nec plus ultra pour la route et la piste).

Plus légère et plus équipée, la 1390 Super Duke RR repousse les limites

Les améliorations ne se limitent pas à la mécanique. La KTM 1390 Super Duke RR bénéficie d’une panoplie de technologies de pointe, notamment avec le pack électronique le plus complet jamais installé sur une KTM de route, le Tech Pack de série.

Le gros roadster sportif autrichien inaugure également un tout nouveau tableau de bord tactile TFT de 8,8 pouces, intégrant un chronomètre et des données télémétriques en mode « Track », ainsi qu’une nouvelle fonction « Beast Mode ».

Ces fonctionnalités s’ajoutent aux aides au pilotage, modes de conduite et fonctions ABS habituels.

Enfin, la KTM 1390 Super Duke RR profite d’ajustements stylistiques avec l’ajout d’ailettes autour du réservoir qui contribuent à augmenter l’appui aérodynamique et à réduire le cabrage de la roue avant, et d’un nouveau design de phare.

Produite à seulement 350 exemplaires, la 1390 Super Duke RR sera facturée 29 999 euros.