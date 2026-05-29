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Ducati présente ses futurs collectors

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

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Ducati fête cette année ses 100 ans. Pour marquer le coup, la marque de Bologne a dévoilé une collection de motos avec des livrées inédites, inspirées de son glorieux passé et des modèles qui ont marqué son histoire. 10 motos ont été présentées, et seront chacune limitée à 100 exemplaires.

Ducati présente ses futurs collectors

Les célébrations et événements se poursuivent pour les 100 ans de Ducati.

La marque de Bologne vient de frapper un grand coup avec, dans le cadre du Grand Prix du Mugello, en Italie, la présentation d'une gamme de dix motos aux coloris inédits, directement inspirés de certains des modèles les plus iconiques de l'histoire de Ducati.

Outre les livrées, cette "Collezione 100" dispose de plusieurs caractéristiques spécifiques: des selles en Alcantara ou en cuir ornés d'un logo Ducati brodé, des détails tels que les étriers de freins le bouchon de réservoir, la plaque du numéro de série du modèle, et les boulons usinés en coloris Centenary Bronze (une teinte exclusive à la collection). L'animation de démarrage de l'écran des motos est également exclusive à cette série limitée.

Ducati présente ses futurs collectors

Divers composants mécaniques de chaque moto arborent aussi une couleur exclusive qui complète la livrée historique.
Toutes les motos sont aussi livrées avec un casque spécifique, une béquille arrière d'atelier assortie à la couleur de la livrée, une housse de protection, un certificat d'authenticité mais aussi deux estampes numérotées réalisées par Ugo Nespolo affichant le même numéro de série limitée que celui de la moto. L'instrumentation présente une animation spécifique au démarrage.

Côté mécanique, les motos sont dotées d'un embrayage à sec, une première concernant les modèles V2.

Les tarifs de ces motos d'exception, limitées à cent exemplaires chacune et qui seront produites à Bologne entre novembre et avril prochain, n'ont pas encore été annoncés. 

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Découvrez tous les modèles de la Ducati Collezione 100

La Panigale V4 S 100 (inspirée de la 750 Desmo Imola 1972)
La Panigale V4 S 100 (inspirée de la 750 Desmo Imola 1972)
La Panigale V2 S 100 (inspirée de la 750 Super Sport Desmo de 1975)
La Panigale V2 S 100 (inspirée de la 750 Super Sport Desmo de 1975)
La Multistrada V4 RS 100 (inspirée de la 500 SL Pantah de 1979)
La Multistrada V4 RS 100 (inspirée de la 500 SL Pantah de 1979)
La Streetfighter V4 S 100 (inspirée de la Ducati 900 Sport Desmo Darmah de 1979)
La Streetfighter V4 S 100 (inspirée de la Ducati 900 Sport Desmo Darmah de 1979)
La Monster 100 (inspirée de la Monster S4RS Tricolore de 2008)
La Monster 100 (inspirée de la Monster S4RS Tricolore de 2008)
La Scrambler 100 (inspirée de la 250 Scrambler de 1962)
La Scrambler 100 (inspirée de la 250 Scrambler de 1962)
La Streetfighter V4 S 100 (inspirée de la Ducati 900 Sport Desmo Darmah de 1979)
La Streetfighter V4 S 100 (inspirée de la Ducati 900 Sport Desmo Darmah de 1979)
La XDiavel V4 100 (inspirée de la 750 Super Sport “California Hot Rod de 1977)
La XDiavel V4 100 (inspirée de la 750 Super Sport “California Hot Rod de 1977)
L'Hypermotard V2 SP 100 (inspirée de la 860 “24 Horas de Montjuic” de 1975)
L'Hypermotard V2 SP 100 (inspirée de la 860 “24 Horas de Montjuic” de 1975)
La Desert X 100 (inspirée de la Pantah Ice de 1981)
La Desert X 100 (inspirée de la Pantah Ice de 1981)
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