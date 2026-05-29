Les célébrations et événements se poursuivent pour les 100 ans de Ducati.

La marque de Bologne vient de frapper un grand coup avec, dans le cadre du Grand Prix du Mugello, en Italie, la présentation d'une gamme de dix motos aux coloris inédits, directement inspirés de certains des modèles les plus iconiques de l'histoire de Ducati.

Outre les livrées, cette "Collezione 100" dispose de plusieurs caractéristiques spécifiques: des selles en Alcantara ou en cuir ornés d'un logo Ducati brodé, des détails tels que les étriers de freins le bouchon de réservoir, la plaque du numéro de série du modèle, et les boulons usinés en coloris Centenary Bronze (une teinte exclusive à la collection). L'animation de démarrage de l'écran des motos est également exclusive à cette série limitée.

Divers composants mécaniques de chaque moto arborent aussi une couleur exclusive qui complète la livrée historique.

Toutes les motos sont aussi livrées avec un casque spécifique, une béquille arrière d'atelier assortie à la couleur de la livrée, une housse de protection, un certificat d'authenticité mais aussi deux estampes numérotées réalisées par Ugo Nespolo affichant le même numéro de série limitée que celui de la moto. L'instrumentation présente une animation spécifique au démarrage.

Côté mécanique, les motos sont dotées d'un embrayage à sec, une première concernant les modèles V2.

Les tarifs de ces motos d'exception, limitées à cent exemplaires chacune et qui seront produites à Bologne entre novembre et avril prochain, n'ont pas encore été annoncés.

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