Pour lancer cette nouvelle saison de la meilleure des manières, Yamaha facilite l’accès à sa gamme de motos et scooters via des solutions de Location avec Option d’Achat (LOA).

Ces offres, valables jusqu’au 30 juin prochain, incluent de très nombreux modèles de scooters et de motos, notamment les modèles équipés de la transmission automatisée Y-AMT.

Les scooters NMAX 125 (standard et Tech MAX), XMAX 125 et 300 (standard, Tech MAX et Tech MAX +) et Tricity 300 sont donc accessibles à partir de 49 euros par mois pour le modèle 125 le plus urbain de la gamme Yamaha.

Les motos Yamaha deviennent aussi plus accessibles

Du côté des motos Yamaha, ce sont les roadsters MT-07 et MT-07 Y-AMT, MT-09 et MT-09 Y-AMT ainsi que les plus petites MT-125 et MT-03 qui sont éligibles à ces offres de financement, tout comme les trails Tracer 7 (standard et GT), Tracer 9 (standard et GT dans les versions boîte mécanique et Y-AMT), mais aussi Ténéré 700 (standard, Rally et World Raid) et WR125R.

Enfin, les sportives R125, R3, R7 et R9 sont aussi concernées, et peuvent être acquises en LOA.

Bonne nouvelle, ces offres de financement sont également compatibles avec les promos en cours dans le catalogue Yamaha.

Pour rappel, le Yamaha TMAX Tech MAX profite de 1 000 € d’avantage client, la gamme XMAX (125 et 300) de 400 €, les Yamaha MT-07 et MT-07 Y-AMT de 700 € de remise, les MT-09 et MT-09 Y-AMT de 500 € et la sportive rétro XSR 900 GP 35 kW de 2 200 € de promo.