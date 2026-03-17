Avec les beaux jours qui se profilent, il est temps de ressortir la moto du garage, ou même d’investir dans une nouvelle monture.

De bonnes affaires sont à faire du côté de Yamaha, qui vient de présenter de nouvelles offres sur de nombreux modèles de motos et scooters.

Ces ajustements, valables jusqu’au 30 juin prochain, concernent les gammes MT et XSR, avec des réductions jusqu’à 2 200 €, ainsi que les gammes de scooters XMAX et TMAX, avec des réductions allant jusqu’à 1 000 €.

Les roadsters Yamaha MT-07 et MT-07 Y AMT de 2025 (avec la boîte de vitesses semi-automatique), sont ainsi proposés respectivement à partir de 7 299 € (au lieu de 7 999 €) et 7 799 € (au lieu de 8 499 €), soit une économie de 700 € pour les nouveaux clients.

Sa grande sœur, la MT-09 2025 est pour sa part proposée à 10 499 € (au lieu de 10 999 €) et 10 999 € (au lieu de 11 499 €) pour la Y AMT. Le millésime 2024 de la version Y AMT est affiché à 10 799 € (au lieu de 11 299 €). Un avantage client de 500 €.

Les versions bridées à 35 kW ne sont pas en reste et profitent du même niveau de remise : MT 09 35 kW (2025) à 10 199 € (au lieu de 10 699 €), MT 09 Y AMT 35 kW (2024) à 10 499 € (au lieu de 10 999 €) et MT 09 Y AMT 35 kW (2025) à 10 699 € (au lieu de 11 199 €).

Des économies à faire sur les roadsters et les scooters Yamaha !

Les déclinaisons SP, plus équipées sont aussi en promo : MT 09 SP (2024) à 12 499 € (au lieu de 12 999 €) et MT 09 SP 35 kW (2024) à 12 199 € (au lieu de 12 699 €).

Profitant du même bloc moteur, la XSR 900 GP 35 kW 2024 voit quant à elle son prix fondre de 2 200 euros, à partir de 10 999 € (au lieu de 13 199 €).

Du côté des scooters, le XMAX 125 (2026) devient plus accessible à 5 199 € (au lieu de 5 499 €), le XMAX 125 Tech Max 2025 à 5 899 € (au lieu de 6 299 €) et le XMAX 125 Tech Max + (MY25) à 6 199 € (au lieu de 6 599 €).

Une baisse de tarifs également constatée pour les XMax 300 (tous millésimes) à 6 399 € (au lieu de 6 699 €), XMAX 300 Tech Max à 6 999 € (au lieu de 7 399 €) et le XMAX 300 Tech Max + à 7 299 € (au lieu de 7 699 €).

Enfin, le TMAX Tech Max (MY25) est proposé jusqu’au 30 juin à 14 599 € (au lieu de 15 599 €).