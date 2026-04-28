On en sait un peu plus sur la future gamme de moyenne cylindrée Honda, qui devrait arriver prochainement.

À ce jour, deux modèles ont été confirmés par la marque : une sportive, la CBR400, et un roadster au look néo-rétro, la CB400 : « On parle d’une moto de 400 cm³, qui sera probablement utilisée au quotidien, puis pour des excursions le week-end ou des virées en montagne. C’est pourquoi la nouvelle CBR400 n’est pas une moto très sportive. Les réglages de suspension sont identiques sur la CB400 et la CBR400R. »

Ces motos perpétuent une longue tradition sur le marché japonais : le quatre cylindres de 400 cm³ (au Japon, cette cylindrée est requise pour le permis A2, quelle que soit la puissance). Cette nouvelle gamme reposera donc sur un tout nouveau moteur quatre-cylindres. Elles seront équipées de la dernière technologie Honda, à savoir un embrayage à assistance électronique (E-Clutch).

Une nouvelle gamme de moyennes cylindrées Honda au futur européen encore flou

Les versions 400 cm³, qui pourraient arriver en Europe en 500 cm3 pour prendre la suite de la gamme 500 actuelle, ont été présentées au Japon le 20 mars 2016, lors du Salon de la moto d’Osaka.

Les deux modèles seront produits à l’usine de Kumamoto, dans le sud du Japon. Il s’agit de la plus importante usine de motos Honda au monde, qui produit des modèles emblématiques tels que la Gold Wing et la Fireblade.

Le retour des motos Honda quatre cylindres de 400/500 cm³ est assurément l’un des événements marquants de l’année pour la marque japonaise.