Même Honda a fini par renoncer » : pourquoi le géant japonais abandonne la voiture en Corée du Sud

À première vue, la décision peut sembler étonnante. Après tout, Honda reste l'un des plus grands constructeurs automobiles de la planète. Alors pourquoi partir ? Parce que la Corée du Sud n'est pas un marché comme les autres.

Dans la plupart des pays, Honda affronte plusieurs concurrents. En Corée du Sud, Honda affrontait un système. Car le marché automobile coréen est dominé par deux géants nationaux : Hyundai et Kia. Deux marques qui ne contrôlent pas seulement les ventes.

Elles dominent également les réseaux de distribution, l'image de marque, l'électrification et l'écosystème industriel local. Autrement dit, Honda ne se battait pas seulement contre des constructeurs. Honda se battait à l'extérieur d'un terrain qui appartient déjà à quelqu'un d'autre.

La situation est devenue encore plus compliquée avec la transition énergétique. La Corée du Sud figure parmi les pays les plus avancés au monde en matière d'électrification automobile. Or, sur ce terrain précis, Hyundai et Kia ont pris une avance considérable.

Pendant que les groupes coréens développaient massivement leurs plateformes électriques, Honda arrivait avec une offre plus limitée et moins adaptée aux spécificités du marché local. Continuer à investir massivement pour gagner quelques parts de marché devenait économiquement difficile à justifier.

Honda reste pourtant une marque forte

Honda restera cependant un acteur majeur. Mais seulement dans un autre univers. Celui de la moto. Alors que l'automobile n'a jamais réussi à réellement s'imposer, Honda conserve une identité extrêmement forte sur le marché des deux-roues.

Dans les grandes métropoles coréennes, les scooters et motos Honda répondent à des besoins très différents de ceux de l'automobile. Le PCX et l'ADV350 sont des modèles pensés pour la mobilité urbaine. Pratiques. Économiques. Faciles à utiliser dans des villes souvent congestionnées.

Mais Honda ne se limite pas à la mobilité utilitaire. Des motos plus passionnelles comme la CBR600RR continuent également d'attirer une clientèle fidèle. Et c'est précisément ce qui fait la différence.

La décision de Honda n'est finalement pas un aveu de faiblesse. C'est un choix de concentration. Dans l'automobile, Honda n'était pas devenu un acteur incontournable. Dans la moto, Honda reste une référence.

À une époque où tous les constructeurs doivent arbitrer leurs investissements avec davantage de rigueur, continuer à financer une bataille difficile dans l'automobile n'avait plus beaucoup de sens.

Cette décision raconte aussi quelque chose de plus large. Même les plus grands groupes mondiaux ne peuvent pas gagner partout. Certaines marques dominent certains marchés avec une telle puissance qu'il devient parfois plus intelligent de se retirer que de persister.

Honda ne quitte pas la Corée du Sud. Honda choisit simplement de rester là où sa marque conserve une véritable valeur. Honda a su reconnaître qu'il vaut parfois mieux être numéro un dans son domaine que simple figurant dans celui des autres.