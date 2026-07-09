Pourquoi Honda joue-t-il autant avec nos nerfs ?

Honda profite du Festival of Speed de Goodwood pour présenter une version sportive de son coupé Prelude. Enfin, ce n’est pas tout à fait le cas.

Cette HRC, pour Honda Racing Corporation, reçoit de nombreux équipements visant à améliorer son look et ses performances. Le plus visible n’est autre que le kit carrosserie largement composé d’éléments en fibre de carbone. On note d’emblée les jantes spécifiques de 19 pouces (chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S) entourées d’ailes élargies. Le bouclier avant plus agressif et les bas de caisse assoient visuellement l’auto. A l’arrière, le grand diffuseur et l’aileron achèvent de convaincre : cette Honda Prelude est terriblement désirable !

Ce n’est pas tout puisque la marque nippone soigne les pièces techniques avec des suspensions spécifiques, une direction recalibrée et un freinage plus performant et endurant. Une recette qui promet de très belles sensations au volant, d’autant que la Prelude de base fait l’unanimité dans ce domaine. Mais il manque l’essentiel…

Adieu Type R, bonjour HRC

Avec une telle fiche technique, on s’attend à ce qu’elle cache sous son capot le bloc VTEC turbo de la Civic dont la puissance de 329 ch est plus que respectable. Il n’en est rien.

Honda conserve la chaîne de traction hybride d’origine, " forte " de 184 ch. Une mécanique avare en sensations, d’autant que le fonctionnement rappelle un peu celui d’une voiture à transmission CVT avec le moteur thermique qui prend des tours lors des fortes sollicitations de l’accélérateur et reste discret le reste du temps.

Néanmoins, cette HRC est-elle un avant-goût d’une prochaine Type R ? D’après Honda, aucune Prelude de cette trempe n’est prévue ; ce concept « explore les possibilités d’amélioration du comportement dynamique et de l’engagement du conducteur grâce à des technologies issues de la compétition. » Certains éléments HRC seront disponibles dans le futur, et il faudra s’en contenter.