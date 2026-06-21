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Honda S2000

Qui veut une Honda S2000 presque neuve ?

Dans Rétro / News rétro

Adrien Raseta

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Préservée comme au premier jour, cette Honda S2000 de 2000 n'a parcouru que 1 092 km en 26 ans. Restée quasiment toute sa vie à l'abri, elle pourrait dépasser les 65 000 € lors de sa vente aux enchères au Japon.

Qui veut une Honda S2000 presque neuve ?

Certaines voitures passent leur vie à enchaîner les cols de montagne, les journées circuit ou les rassemblements tuning. Cette Honda S2000 de 2000 a choisi une autre carrière : dormir à l'abri pendant plus de deux décennies. Mise en vente par la maison japonaise Bingo, cette rare AP1 n’affiche que 1 092 km au compteur. Son premier propriétaire l’aurait remisée peu après la livraison, tandis que l’actuel détenteur -qui l'a achetée il y a cinq ans- s'est contenté de préserver ce kilométrage presque irréel.

Estimée entre 9 et 11 millions de yens (soit environ 53 000 à 65 000 €) la sportive japonaise pourrait atteindre sans surprise un prix bien supérieur à celui d'une S2000 classique. Véritable capsule temporelle, sa peinture Silverstone Metallic est d'origine tout comme ses célèbres jantes à cinq branches et son habitacle rouge mêlant cuir et tissu. Sous le long capot se cache toujours le légendaire quatre-cylindres atmosphérique VTEC associé à une boîte manuelle à six rapports.

Qui veut une Honda S2000 presque neuve ?

Un suivi régulier

Contrairement à de nombreuses S2000 modifiées au fil des années, celle-ci est restée strictement conforme à sa configuration d'usine. Son propriétaire actuel l'aurait néanmoins démarrée chaque semaine et entretenue régulièrement afin d'éviter les problèmes liés à l'immobilisation prolongée. La vente s'achève ce-jour le 21 juin. Reste à espérer que son futur acquéreur l'utilisera enfin pour ce qu'elle a été conçue : rouler et la faire hurler à plus de 8 000 tr/min.

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