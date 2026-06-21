Qui veut une Honda S2000 presque neuve ?
Préservée comme au premier jour, cette Honda S2000 de 2000 n'a parcouru que 1 092 km en 26 ans. Restée quasiment toute sa vie à l'abri, elle pourrait dépasser les 65 000 € lors de sa vente aux enchères au Japon.
Certaines voitures passent leur vie à enchaîner les cols de montagne, les journées circuit ou les rassemblements tuning. Cette Honda S2000 de 2000 a choisi une autre carrière : dormir à l'abri pendant plus de deux décennies. Mise en vente par la maison japonaise Bingo, cette rare AP1 n’affiche que 1 092 km au compteur. Son premier propriétaire l’aurait remisée peu après la livraison, tandis que l’actuel détenteur -qui l'a achetée il y a cinq ans- s'est contenté de préserver ce kilométrage presque irréel.
Estimée entre 9 et 11 millions de yens (soit environ 53 000 à 65 000 €) la sportive japonaise pourrait atteindre sans surprise un prix bien supérieur à celui d'une S2000 classique. Véritable capsule temporelle, sa peinture Silverstone Metallic est d'origine tout comme ses célèbres jantes à cinq branches et son habitacle rouge mêlant cuir et tissu. Sous le long capot se cache toujours le légendaire quatre-cylindres atmosphérique VTEC associé à une boîte manuelle à six rapports.
Un suivi régulier
Contrairement à de nombreuses S2000 modifiées au fil des années, celle-ci est restée strictement conforme à sa configuration d'usine. Son propriétaire actuel l'aurait néanmoins démarrée chaque semaine et entretenue régulièrement afin d'éviter les problèmes liés à l'immobilisation prolongée. La vente s'achève ce-jour le 21 juin. Reste à espérer que son futur acquéreur l'utilisera enfin pour ce qu'elle a été conçue : rouler et la faire hurler à plus de 8 000 tr/min.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération