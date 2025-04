Voici la preuve qu'il est très difficile de faire une petite S2000 en Lego

Imaginez : votre mission est de reproduire un objet aux proportions compactes avec des briques beaucoup trop grosses. C'est exactement la démarche de Lego avec la Honda S2000 du personnage Suki issue du film 2 Fast 2 Furious.

Le dernier produit de la collection Speed Champions rend hommage à la fan de VTEC du deuxième volet de la saga Fast and Furious. Si le résultat laisse songeur, l'ensemble respecte néanmoins les codes de la voiture originale. Autocollants façon manga, peinture rose pour la carrosserie, aileron gigantesque sur la malle et jantes tuning sont de la partie. Des éléménts qui suffisent à reconnaitre facilement le roadster nippon du long-métrage.

300 pièces dans la boîte

La Honda S2000 de Suki est à construire via 300 pièces comprenant le kit carrosserie musclé, le long capot de l'auto, le pare-brise plongeant mais aussi des détails dans l'habitacle. La marque danoise agrandissait pour rappel en 2020 les véhicules de cette collection afin d'avoir plus de place. La manoeuvre améliore la reproduction des modèles du côté de la cabine et des pièces mécaniques lorsqu'elles sont visibles. De quoi proposer une large gamme allant de la BMW M4 GT3 à la Formule 1 de chez McLaren en passant par l'Aston Martin DB5 conduite par James Bond.

Disponible à la précommande

Cette nouveauté n'est pas encore disponible en stock. Les premiers exemplaires seront en effet livrés dès le 1er juin prochain. Un rapide coup d'oeil sur le site officiel de la boutique dévoile son prix : 26,99 euros.