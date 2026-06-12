La pire erreur marketing de l'histoire de la moto ? KTM a dit non… BMW a créé la légende GS

En 2003, deux acteurs britanniques, Ewan McGregor et Charley Boorman, préparent une aventure complètement folle. Traverser la planète à moto. Londres. Europe de l'Est. Kazakhstan. Mongolie. Sibérie. Alaska. Canada. Puis New York. À l'époque, le concept moderne de moto d'aventure n'existe pratiquement pas encore.

Il n'y a pas non plus de chaînes YouTube spécialisées. Pas d'influenceurs voyageurs. Pas de mode "Adventure". Seulement une idée démente. Et deux motos à trouver.

Contrairement à ce que beaucoup imaginent aujourd'hui, les premières motos envisagées n'étaient pas des BMW. Charley Boorman voulait partir avec des KTM 950 Adventure. Après plusieurs essais, même Ewan McGregor avait fini par accepter cette option malgré son affection pour BMW.

Tout semblait aligné. Puis KTM a commencé à étudier le projet. Et c'est là que tout a basculé. L'entreprise autrichienne ne voyait pas un coup marketing. Elle voyait un cauchemar logistique.

La Mongolie. La Sibérie.Des milliers de kilomètres sans assistance. Des caméras partout. Le risque de pannes. Le risque d'abandon. Le risque d'un échec public.

À l'époque, KTM était encore loin du géant mondial qu'elle est devenue. La marque était davantage associée à l'enduro et à la compétition qu'au voyage au long cours. Les dirigeants ont donc pris une décision prudente. Ils ont dit non.

Mais BMW a dit oui et a compris quelque chose avant tout le monde

BMW a vu exactement la même aventure. Mais n'en a pas tiré les mêmes conclusions. La marque allemande a fourni les motos. Les R1150GS Adventure. L'assistance technique. Le soutien logistique. Et surtout la confiance. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait suivre.

Les BMW n'ont pourtant pas traversé le monde sans problème. Bien au contraire. Les motos sont tombées. Ont cassé. Ont été réparées dans des ateliers improbables. Ont été ressoudées en Mongolie. Ont souffert partout.

Et c'est précisément ce qui a rendu l'histoire extraordinaire. Car le public n'a pas vu des motos parfaites. Il a vu des motos capables d'aller au bout du monde. Même cabossées. Même couvertes de boue. Même réparées avec les moyens du bord.

Long Way Round a créé une vérité marketing qui reste valable aujourd'hui. Dans l'univers de l'aventure, le récit compte parfois davantage que la performance. Les spectateurs n'achetaient pas seulement une moto. Ils achetaient un rêve. Le rêve de traverser la Mongolie. Le rêve de quitter la route. Le rêve de partir sans savoir où ils dormiraient le soir. La GS est devenue le symbole de ce rêve.

Après la diffusion du documentaire, quelque chose a changé. La GS n'était plus simplement une grosse moto allemande. Elle est devenue une icône. Une référence. Un objet de désir. Même pour des milliers de motards qui ne quitteraient jamais l'asphalte.

Le moment était parfait. Internet explosait. Le tourisme à moto se développait. Les clients abandonnaient progressivement les sportives pour des motos plus polyvalentes. BMW s'est retrouvé au centre exact de cette révolution.

KTM n'avait pourtant pas totalement tort. Les craintes de la marque étaient fondées. L'expédition a effectivement frôlé la catastrophe à plusieurs reprises. Les motos ont souffert. La logistique a parfois été chaotique. Le risque était réel.

Mais BMW a transformé ce risque en légende. Là où KTM voyait un potentiel échec, BMW a vu une histoire. Et cette histoire a probablement contribué à faire de la GS la moto d'aventure la plus célèbre de la planète.

Si KTM avait simplement offert deux motos en 2003, le marché de l'aventure ressemblerait-il aujourd'hui au même monde ? Personne ne peut l'affirmer. Mais une chose est certaine : BMW n'a pas seulement gagné un documentaire. BMW a gagné un mythe.