Qui a dit que le moteur deux-temps était mort et enterré ? La petite marque anglaise Veloce vient de présenter sa vision d’une moyenne cylindrée au look Café Racer, l’Ethereal. La machine embarque un moteur à deux temps de 500 cm. Ce bloc, que la marque qualifie de « L4 », est composé de deux cylindres disposés à 90° l’un par rapport à l’autre, articulés autour de deux vilebrequins indépendants. Une architecture qui offre 145 chevaux à 12 000 tr/min. Veloce prévoit de ne produire que 48 exemplaires de l’Ethereal, la fabrication devant débuter courant 2027.

Alors que la saison moto bat maintenant son plein, BMW anticipe déjà la rentrée en levant le voile sur une série d’évolutions des véhicules de sa gamme qui seront disponibles à la commande dès la fin du mois d’août. Évolution des options, des packs et des options, les changements sont nombreux pour les motos siglées BMW. Les modèles, dans leurs nouvelles configurations, seront disponibles à la commande à partir d’août 2026.

Volkswagen est en pleine restructuration et le groupe envisagerait à nouveau de vendre Ducati. La marque de Borgo Panigale, l’un des actifs les plus rentables du groupe, est sur la sellette. 10 milliards d’euros pourraient être levés. Le scénario, déjà envisagé en 2017, est relancé. La pression concurrentielle des Chinois, l’électrification, la rentabilité rendent l’avenir incertain pour la firme italienne. Ces derniers mois, Volkswagen a par ailleurs déjà lancé un vaste programme de réduction des coûts, comprenant plusieurs milliers de départs volontaires et une importante réorganisation industrielle. À ce jour, Volkswagen n’a annoncé aucune décision concernant Ducati.

Pour souffler la 80ème bougie de son modèle iconique, la Vespa, en cette année 2026, le constructeur italien a décidé de marquer le coup avec une édition spéciale produite à seulement 1 946 exemplaires, en référence à sa date de naissance. Une Edizione Ottantesimo qui repose sur son modèle le plus moderne et performant : la Vespa GTS 310. Le nouveau monocylindre HPE de 310 cm³ à refroidissement liquide développe 25 chevaux et un couple de 28,5 Nm. L’habillage, lui, offre un voyage dans le temps avec une livrée grise exclusive rappelant la couleur de l’acier brut des usines d’époque. Pour apporter une touche de contraste, Piaggio a opté pour une teinte verte sur les jantes et la selle. Cette version limitée est affichée à 12 000 euros, dont 600 euros d’acompte nécessaire pour réserver son exemplaire.

Déclinaison vintage de la gamme des roadsters Kawasaki Z900, la RS revient en 2026 en version standard (13 299 €) et SE (14 899 €). Trois versions du roadster néo-rétro sont au catalogue en cette année, avec une déclinaison Black Ball (13 499 €) qui joue la carte du full-black (elle ne dispose que de tubes de fourche, disques de frein, protection de platine repose-pieds, ligne et silencieux d’échappement qui ne soient pas noirs). Une alternative à bien d’autres, parmi lesquelles la Z900, les Yamaha SRX 900 à moteur trois cylindres et à l’électronique plus poussée ou encore les Triumph Speed Twin 1200 et Suzuki GSX-8T.