L’actu moto de la semaine : les pros jugent leur marque, le casque du futur, le succès de la BMW F 450 GS, la surprise Yamaha en MotoGP et la Ducati DesertX 2026 à l’essai

Dans son dernier numéro, la publication référence du marché moto français, l’Officiel du cycle, a publié le classement 2026 de la « Cote d’amour des marques ». Pour cette vaste enquête, réalisée tous les deux ans, ce sont cette fois 544 concessionnaires hexagonaux qui ont répondu à l’appel de la publication. 15 critères portant sur les ventes (véhicules neufs et occasion), le SAV, les marges, le marketing et la communication ont été passés au crible pour établir un classement sous forme de questionnaire de satisfaction globale et d’image que les revendeurs ont de leurs constructeurs respectifs. Et surprise, la marque qui convainc le plus ses revendeurs nous vient de Chine !

Polaris, fabricant de motos, a déposé un brevet pour un casque « intelligent ». Bien plus qu’une simple protection en cas de chute, il est doté d’un système qui surveille les mouvements de la tête, l’accélération, les paramètres biométriques, et même l’activité de la suspension. Il calcule « l’énergie totale transmise » pour estimer la fatigue du pilote. Si des seuils sont dépassés, le casque pourrait limiter les performances de la moto. « Une intrusion excessive dans l’expérience de conduite », dénoncent certains. La technologie, entre sécurité et contrôle, le débat est relancé.

En Inde, l’un des plus grands marchés moto au monde, plusieurs concessionnaires BMW ont dû suspendre temporairement les réservations de la F 450 GS face à une demande supérieure aux capacités de livraison. Dans certaines régions, les délais d’attente approchent déjà une année. Une situation rarissime pour une moto de moyenne cylindrée et qui a manifestement surpris jusqu’à BMW elle-même. Plus révélateur encore, ce succès ne s’explique ni par un tarif cassé ni par une fiche technique spectaculaire. Avec ses 48 chevaux et un poids contenu sous les 180 kg, la F 450 GS ne cherche pas à impressionner par la force brute. Elle propose exactement l’inverse : une moto raisonnable. Et c’est peut-être précisément ce que les motards attendaient.

C’est une petite révolution. À compter de la saison 2028, la catégorie Moto3 du Championnat du Monde MotoGP change radicalement de philosophie et passe au format de coupe monomarque, à l’instar de la Moto2. Et c’est Yamaha qui a raflé la mise pour devenir le fournisseur exclusif de l’intégralité de la grille pour une durée de cinq ans, soit jusqu’en 2033. Un prototype développé autour du bloc CP2 est déjà évoqué.

À part le look, l’architecture moteur, les roues et le fournisseur des suspensions, la version 2026 de la Ducati DesertX n’a techniquement pas grand-chose à voir avec l’ancienne. Pourtant, puissance, couple, poids et prix n’ont quasiment pas varié. Caradisiac Moto vous emmène sur les routes et les pistes andalouses pour découvrir ce trail affiché à 17 490 €.