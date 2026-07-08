Il y a quelques jours, BMW a présenté les ajustements de coloris et d’équipements pour plusieurs modèles de sa gamme.

BMW F 900, M 1000, S 1000, R 1300, K 1600 et R 12 G/S ont été renouvelées avec des nouveaux coloris et les équipements revus.

Dans cette revue d’effectif, un membre important de la famille BMW manquait à l’appel, et pas des moindres, la star du catalogue, la R 1300 GS.

Pour nos confrères allemands de Motorrad Online, cela ne fait aucun doute : les ingénieurs bavarois ont déjà la tête au coup d’après, qui pourrait bien s’appeler R 1350 GS (et sa déclinaison Adventure).

Une future montée en cubes pour la GS ?

Au terme de la saison actuelle, la R 1300 GS soufflera déjà sa troisième bougie. Historiquement, le constructeur allemand renouvelle ses gros trails fétiches selon un cycle immuable de quatre à cinq ans.

Si l’on fie à ce calendrier, l’hypothèse d’une future R 1350 GS tient la route, avec une présentation officielle à la fin de l’année 2027 pour une arrivée dans les concessions début 2028.

Une hausse de cylindrée de 50 cm³ permettrait à BMW de redonner un coup de fouet aux performances de son maxi-trail, mais aussi d’anticiper les futures normes environnementales, toujours plus restrictives pour les gros cubes.

Toutefois, avant une refonte, et pour maintenir la dynamique commerciale face à une concurrence aux dents longues, BMW pourrait aussi faire le choix d’un léger restylage de mi-carrière d’ici quelques semaines. Des évolutions esthétiques ciblées, de nouvelles options technologiques ou des packs d’équipements revus font partie des hypothèses probables.

Si l’horizon 2028 semble idéal pour une profonde mutation technologique avec une « 1350 », la firme bavaroise doit aussi s’occuper de vendre des motos d’ici-là.