Après le rachat de la plateforme Go2roues, spécialiste de la commercialisation de deux-roues électriques par le constructeur tricolore Pink Mobility en octobre dernier, Peugeot Motocycles annonce maintenant officiellement maintenir sa confiance à l’enseigne en renouant le partenariat qui lie les deux entités.

Fondé en 2017 et repris en octobre 2025 par Pink Mobility, le site Internet Go2roues est la référence digitale multimarque du scooter et de la moto électrique en France, avec plus de 100 000 visiteurs mensuels. Go2roues, qui dispose également d’un showroom et atelier à Paris (22 avenue de la Grande Armée), s’appuie maintenant sur le réseau de 220 points de vente et réparation Pink Mobility partout en France.

Conséquence directe de cette alliance, le Kisbee SE, version électrique du petit 50 cm3 Peugeot est d’ores et déjà disponible sur le site Internet de Go2roues.

Le Kisbee SE figurait déjà au catalogue avant la liquidation de Go2roues à l’été 2025. Interrompue le temps d’une transition, la collaboration reprend aujourd’hui sur des bases renouvelées.

Une alliance franco-française renouvelée

Version électrique du Kisbee S, Sa version électrique, le Kisbee SE, conserve l’ADN de son prédécesseur : même gabarit compact, même selle basse à 769 mm, même maniabilité avec, en

prime, 2 500 W sous la selle et le silence de la motorisation électrique.

Le Kisbee SE est disponible à partir de 2 299 € en version une batterie amovible, pour une autonomie de 56 km. Il se décline en quatre coloris : Mercury Grey, Pearly Black, Sirius White et Yuzu Yellow.

Pour célébrer le renouvellement de ce partenariat entre les deux entités françaises, Go2roues offre même la béquille latérale et sa pose, d’une valeur de 49 €.