Depuis 2019, Yamaha propose un service de location courte durée, Yamaha Rent. Motos et scooters de la gamme sont accessibles pour une journée ou un week-end. En quelques clics il est ainsi possible de réserver sa machine et de la récupérer ensuite dans l’une des concessions du réseau Yamaha proposant ce service.

Cet été, la firme aux diapasons a décidé de pimenter l’expérience en lançant une opération plutôt alléchante jusqu’au 31 août 2026. Le principe ? Vous louez, vous roulez, et vous repartez peut-être au guidon d’un scooter électrique gratuit pour la rentrée !

Toute location d’une moto ou d’un scooter dans le réseau Yamaha Rent vous ouvre les portes d’un grand tirage au sort (il suffit de s’inscrire). À la clé : un scooter électrique Yamaha NEO’s (modèle 2023), le petit commuter urbain équivalent 50 cm³ de la marque. Pour marquer le coup, le lot mis en jeu bénéficiera d’une livrée déco exclusive « Summer Edition » spécialement confectionnée pour l’occasion (valeur totale de 3 201,24 €).

Louer une moto en juillet ou en août pour gagner un scooter électrique pour la rentrée

Attention toutefois, il s’agit d’un jeu avec obligation d’achat puisqu’il faut louer un véhicule pour participer au tirage au sort.

Chaque jour de location compte comme une participation : 1 jour loué = 1 participation, 7 jours loués = 7 participations, 30 jours loués = 30 participations. Plus votre location est longue, plus vous avez de chances de gagner le scooter électrique mis en jeu.