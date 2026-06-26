C’est un tournant majeur pour la plus petite des catégories du Championnat du monde MotoGP.

Après la Moto2, exclusivement motorisée par Triumph, la Moto3 va à son tour devenir une coupe monomarque, cette fois via un partenariat avec Yamaha.

Le géant nippon et le MotoGP l’ont annoncé il y a quelques heures, validant ainsi les nombreuses rumeurs qui circulaient sur le sujet depuis plusieurs semaines.

Cette nouvelle donne va rebattre totalement les cartes de la petite catégorie, aujourd’hui dominée par les KTM et Honda.

Pour le moment, les détails techniques restent encore flous, alors qu’une présentation officielle de la moto qui équipera les teams Moto3 est attendue dans le courant de l’année 2027.

Le constructeur aux diapasons a tout de même dévoilé quelques infos pour faire saliver les observateurs. La moto ne sera pas une simple mise à jour d’un modèle existant, mais un prototype de course 100 % inédit développé par le service compétition de la marque, qui reposera sur le moteur CP2.

Le cahier des charges est clair : proposer des machines dotées d’un rapport poids/puissance supérieur aux Moto3 actuelles, tout en concevant un châssis plus accueillant et mieux adapté aux gabarits des pilotes modernes, qui se sentent parfois un peu à l’étroit sur les motos actuelles.

Plus largement, c’est tout l’écosystème des Grands Prix qui va évoluer. À partir de 2029, le Championnat du Monde junior FIM Moto3, au sein du paddock MotoJunior, devrait lui aussi adopter une version de la moto aux spécifications légèrement inférieures.

Deux catégories sur trois seront donc monomarques

Une vision globale que soutient Carmelo Ezpeleta, directeur sportif du MotoGP : « Le MotoGP s’engage à développer le sport motocycliste, à soutenir les talents et à améliorer l’accessibilité afin de créer le sport le plus sûr possible et attirer le plus large public. Avec ce projet, nous travaillons avec Yamaha pour créer une plateforme mondiale destinée aux jeunes pilotes, bien au-delà de la simple annonce de la moto qu’ils piloteront. »

C’est aussi un bon signe concernant l’engagement et l’implication de Yamaha dans l’élite du sport moto : « Dès le début, notre objectif n’était pas simplement de construire une moto. Notre but était de créer une plateforme capable de soutenir les pilotes, les équipes et les championnats pendant de nombreuses années. Une plateforme alliant accessibilité, efficacité technique et performances de course pures. Ce projet rassemble l’expertise de Yamaha Motor, de Yamaha Motor Racing et de Yamaha Motor Europe. Il s’agit d’un effort à l’échelle mondiale de la part de Yamaha, qui reflète notre engagement à long terme en faveur de la compétition moto et de la formation des pilotes. »

La formule du fournisseur unique a déjà prouvé son efficacité en Moto2 (avec Honda puis Triumph) pour niveler les performances et mettre en avant le seul talent du pilote. Pour Yamaha, c’est aussi un coup de maître stratégique : la marque s’assure de former l’intégralité des champions de demain à sa philosophie, tout en créant une filière directe vers ses équipes Moto2 et MotoGP.