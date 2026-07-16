On écoule les stocks du côté de Yamaha.

Pour ce faire, rien de mieux que de proposer des remises.

Cet été, et jusqu’au 30 septembre, ce sont les roadsters Yamaha MT-07 et MT-09, ainsi que le scooter XMax 125 qui en profitent.

Concernant la MT-07 2025, la version standard passe de 7 999 € à 7 499 € (soit une remise immédiate de 500 €). De quoi conforter sa place de reine des moto-écoles et des jeunes permis.

La déclinaison MT-07 2025 Y-AMT (dotée de la transmission automatisée) est pour sa part affichée à 7 999 € au lieu de 8 499 €. Elle devient ainsi particulièrement attractive pour ceux qui hésitaient à tester cette nouvelle expérience de conduite qu’offre la technologie Y-AMT. Un système qui permet au pilote de choisir entre une transmission manuelle avec passage des rapports via des gâchettes placées au guidon ou entièrement automatisée.

Des promos sur les roadsters et le scooter XMax

Le gros roadster à trois cylindres MT-09, en version automatisée (modèle 2024) bénéficie lui aussi de 500 € de rabais. La version standard tombe à 10 799 € (au lieu de 11 299 €) tandis que la déclinaison bridée à 35 kW pour les permis A2 s’affiche pour cet été à 10 499 €.

Le troisième modèle concerné par cette offre estivale proposée par Yamaha France est le scooter XMax 125. Son millésime 2026 voit son tarif en baisse de 300 €, pour s’établir à 5 199 €.

Avec cette offre sur le millésime 2025, la MT-07 repasse donc le temps de quelques semaines sous la barre psychologique des 7 500 €. Si vous comptiez changer de monture pour la rentrée, Yamaha a fait le premier pas, il ne reste plus qu’à conclure.