Le premier semestre 2026 a beau avoir été rude pour pas mal de constructeurs traditionnels face à la poussée des nouveaux arrivants venus de Chine, Royal Enfield, le roi incontesté de la moyenne cylindrée (250 à 750 cm³), n'a pas l’intention de se laisser marcher sur les pieds.

Pour fêter les beaux jours et vider un peu les stocks avant la rentrée, la marque indienne dégaine une nouvelle campagne de promotions sur sa toute dernière plateforme moteur, le fameux monocylindre Sherpa refroidi par liquide.

L’offre cible très précisément les deux nouveautés phares équipées du bloc moderne de 450 cm³ offrant 40 chevaux. L’Himalayan 450 profite de 450 € de remise immédiate. La bonne nouvelle, c’est que cette offre est valable sur tous les coloris du catalogue, y compris la livrée Mana Black.

Pour la Guerrilla 450, l’offre d’été permet d’économiser 700 €. C’est le gros coup de l’été dans le catalogue Royal Enfield, mais il y a un petit astérisque : cette réduction maximale est exclusivement réservée au coloris « Playa Black ». Le roadster urbain et joueur de la gamme devient ainsi encore plus accessible pour aller rivaliser avec les productions japonaises et chinoises.

Cette offre spéciale est à retrouver chez tous les revendeurs Royal Enfield participants jusqu’au 31 août prochain, sous réserve de disponibilités des modèles concernés. Si vous lorgniez déjà sur l’une de ces deux machines, c’est clairement le moment de pousser la porte de la concession.