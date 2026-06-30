Royal Enfield donne rendez-vous aux aventuriers en terre indienne
Avis aux aventuriers. Du 4 au 6 septembre 2026, Royal Enfield donne rendez-vous à la communauté mondiale des explorateurs à Leh, perchée à 3 500 mètres d’altitude dans l’Himalaya indien. Un événement qui dépasse largement le cadre du simple road-trip à moto.
Leader mondial du segment des moyennes cylindrées (porté par les cartons commerciaux des Himalayan 450 et de la gamme des twins 650), Royal Enfield vient de dévoiler un projet inédit qui va faire saliver les amateurs de grands espaces et de découvertes : le Royal Enfield Basecamp Édition Ladakh, qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2026.
La marque indienne emmène ses passionnés à Leh, au cœur du Ladakh, à 3 500 mètres d’altitude. Un retour aux sources absolu, sur les terres himalayennes qui ont forgé l’identité même des modèles de trail de la marque.
Pendant trois jours, le « Royal Enfield Basecamp » accueillera une communauté de passionnés autour d’expéditions organisées, d’ateliers pratiques, de sessions animées par des experts et de défis immersifs.
Voyage d’aventure, sports outdoors et exploration seront au cœur du programme, avec une approche résolument participative où les participants ne sont pas de simples spectateurs, mais agissent.
Un rendez-vous au cœur de l’Himalaya autour d’une passion commune pour l’aventure
Pensé autour d’un esprit d’aventure accessible à tous, le Basecamp invitera chacun à contribuer à l’événement avec de nombreuses activités. Moto, cyclisme, kayak, alpinisme ou encore randonnée : chaque discipline pourra trouver sa place dans ce rassemblement conçu autour d’une passion commune pour l’exploration.
Mohit Dhar Jayal, Directeur de la stratégie de marque de Royal Enfield, explique : « Royal Enfield
Basecamp est un point de rencontre pour tous les aventuriers, qu’ils soient portés par un moteur, leur volonté ou simplement leurs propres jambes. Le programme mêle action, apprentissage et une variété d’expéditions afin d’encourager chacun à sortir de sa zone de confort et à repartir avec de nouvelles compétences et de nouvelles expériences. »
Pour plus d’informations sur l’événement et s’inscrire, rendez-vous sur le site Internet dédié.
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