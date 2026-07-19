Alors que l’on devrait la découvrir lors du prochain salon EICMA de Milan, la Honda V3 équipée d’un compresseur électrique se dévoile dans de nouveaux documents d’homologation. Elle embarquera un moteur V3 inédit (deux cylindres orientés vers l’avant, un vers l’arrière) avec un angle de 75 degrés, associé à un compresseur à commande électronique. Le bloc affiche une cylindrée confirmée de 900 cm³. Voici donc la Honda V3R 900 E-Compressor telle que nous devrions la voir débarquer sur nos routes dans les prochains mois.

Royal Enfield annonce l’ouverture des inscriptions pour la vente de la Shotgun 650 en édition limitée imaginée en collaboration avec le célèbre préparateur Rough Crafts. Seulement 25 exemplaires seront commercialisés en Europe, à partir de 10 850 euros. Pour l’occasion, la Shotgun est habillée d’une livrée inédite. Elle est également équipée d’accessoires premium, parmi lesquels des rétroviseurs noirs embout de guidon, une selle en cuir capitonnée, des jantes en alliage et des tubes de fourche internes dorés.

Après avoir sublimé la Thruxton, la Rocket 3 et la Bobber, Triumph dévoile pour son millésime 2027 le cinquième opus de cette lignée d’exception : la Speed Twin 1200 TFC. Le fleuron de la gamme de la marque anglaise est affiché à partir de 21 895 €. La TFC adopte une position de conduite beaucoup plus sportive avec des guidons bracelets fixés sous le té de fourche et des repose-pieds reculés. Le train avant combine une suspension Öhlins entièrement réglable et des étriers Brembo Stylema. Le gros bloc 1200 cm³ (105 chevaux à 7 750 tr/min) profite quant à lui de deux silencieux de type « mégaphones » Akrapovič en titane et carbone développés sur mesure.

Distribué dans l’Hexagone par GD France, Hero annonce l’arrivée d’un modèle de trail taillé pour l’aventure : la XPulse 200 Pro. Au cœur de cette nouveauté on retrouve un moteur monocylindre de 199,6 cm³, 4 soupapes, refroidi par huile qui offre 18,9 chevaux à 8 500 tr/min et un couple maximal de 17,35 Nm à 6 500 tr/min, complété par une boîte de vitesses à cinq rapports. Pour la partie-cycle, cette petite aventurière dispose d’une suspension réglable (250 mm à l’avant/220 mm à l’arrière), d’une garde au sol de 270 mm et d’une hauteur de selle rehaussée à 891 mm. Le tarif affiché est aussi un sacré argument : 2 999 euros. La Hero XPulse 200 Pro est aussi couverte par une garantie de cinq ans.

Une 125 cm³ espagnole affichée à moins de 3 000 € ? Voici une proposition aussi inhabituelle qu’alléchante sur le marché des motos accessibles avec un simple permis B. Cette Shifter 125 EVO, Macbor la veut séduisante et prompte à répondre aux besoins de tous motards, conçue par des motards, pour des motards. Mais que se cache-t-il sous ce tarif canon et cette robe sympathique ? La réponse avec Caradisiac Moto.