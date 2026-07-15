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Encore peu connue en France, voici la marque Macbor, que nous vous avons déjà présentée à l‘occasion de salons internationaux. Créée en 1999 chez nos voisins de la péninsule ibérique et distribuée sur notre territoire depuis 2025 par MB Motor, émanation française de la société Motos Bordoy (le Bor de Macbor et le MB de MB Motor), la marque présente son dernier petit roadster : la Shifter 125 EVO. Pour ce faire, elle nous a conviés à Barcelone, sur ses terres, pour découvrir leur petite pépite. Et comme toute pépite, il a fallu creuser un peu et du temps pour la dénicher, la sourcer et la faire produire. Car vous l’avez deviné, cette moto n’est pas produite chez nos voisins : elle vient de Chine. Pour autant, elle est bien plus européenne que ce que l’on imagine de prime abord, notamment du fait de son équipement.

Une base technique reconnue

À quoi bon réinventer les roues ? C’est la question que doivent se poser nombre de « constructeurs » et celle qu’a dû se poser Macbor avant de construire sa gamme et de concevoir sa Shifter 125 Evo. On peut aujourd’hui ainsi être un constructeur sans posséder le moyen de production. Un gain de temps, un gain d’argent, parfaitement illustré ici. Sans le dire tout en le disant en déclarant que le dessin de la moto, ainsi que sa conception, sont réalisés en Espagne, l’œil averti et surtout aguerri détecte plusieurs éléments techniques provenant d’une plateforme développée par QJ Motor. Plus précisément la SRK 125 S2.

QJ Moteur, mais des différences de taille

Les différents éléments techniques permettent d’identifier une parenté étroite avec le modèle destiné à rejoindre courant 2026 plusieurs marchés européens. Le cadre, le bras oscillant, les jantes (qui reçoivent des pneumatiques CST à orientation sport routière) et une grande partie de la partie-cycle, ainsi que le groupe motopropulseur, sont ainsi communs aux deux machines. Macbor sélectionne par contre certains composants spécifiques, parmi lesquels : la fourche moins généreuse de taille, le mono amortisseur semblant plus humble et le dispositif de freinage moins ostentatoire. Plusieurs équipements sont également adaptés afin de personnaliser le modèle et de le concevoir. Plus que de l’assemblage, la démarche est ici de disposer d’une ligne de production dédiée répondant au cahier des charges défini par Motos Bordoy. Les volumes sont importants, tout comme l’ambition (justifiée) de la marque espagnole.

Le moteur est un bloc QJ Motor. Un monocylindre quatre temps de 125 cm³ à refroidissement liquide développant la puissance maximale autorisée pour la catégorie A1, soit 15 ch à 9 500 tr/min. Le couple maximal atteint quant à lui 12 Nm à 7 500 tr/min et se situe dans la fourchette haute de la catégorie. Avec un poids contenu annoncé à 139 kg tous pleins faits, le rapport poids/puissance demeure favorable et intéressant.

Contenir les volumes et le poids

L’esthétique générale constitue l’un des points forts de la moto. Les lignes apparaissent homogènes, modernes et relativement originales. Le dessin du réservoir de 12,5 litres, l’optique avant, à signature lumineuse LED ainsi que la partie arrière compacte donnent à la Shifter 125 EVO une identité visuelle propre, dans tous les sens du terme.

Au jeu des différences importantes, un échappement positionné sur le côté droit plutôt qu’un silencieux sous le moteur affirme une identité séduisante. Ce choix modifie l’esthétique tout en pouvant influencer le comportement mécanique, notamment aux bas régimes. À l’arrivée, cet habillage, relativement compact et surtout discret au regard du modèle dont dérive la moto, le choix des éléments de la partie cycle, participent au maintien d’une masse contenue.

Très bien équipée, pour pas cher !

Les commandes au guidon, les optiques avant comme arrière à LED, les clignotants séquentiels à LED et plusieurs détails participent à la fabrication d’une identité sympathique, tout comme un niveau de finition assez élevé. L’instrumentation TFT couleur de 5 pouces est par contre directement issue de la banque d’organes QJ Motor. Elle propose plusieurs affichages, la connexion à un smartphone ainsi que la duplication d’écran grâce à l’application Carbit Ride, autant de détails qui ne trompent pas quant à son origine. Les principales informations de conduite y sont disponibles et l’on remarque surtout l’affichage de la pression des pneumatiques.

La Shifter 125 EVO reçoit également une caméra embarquée avant installée sous le bloc compteur. Cette dashcam enregistre les séquences de roulage afin de conserver un souvenir des trajets ou de disposer d’images en cas d’incident. Les vidéos sont consultées directement depuis le tableau de bord ou transférées au moyen de l’application RoadCam, ou encore par lecture directe de la carte mémoire.

L’équipement, ultra-complet pour une 125, surtout de ce tarif, comprend également une double prise USB (Type-A et Type-C), un contrôle de traction déconnectable, un ABS pouvant être lui aussi désactivé, mais uniquement sur la roue arrière via un mode Off Road bien connu sur les modèles QJ Motor (pour le coup). Les commandes rétroéclairées, les leviers réglables, les protège-leviers de style racing ainsi que plusieurs détails de finition participent également à la qualité perçue.

Bien finie

Tout apparaît soigné et le souci du détail est présent, gage d’une réflexion approfondie quant à l’utilisation de la moto. Pour preuve, les leviers de frein et d’embrayage sont réglables en écartement et le sélecteur de vitesses dispose d’un embout réglable de manière excentrique. Un détail rarement rencontré dans cette catégorie et dans la production moto en règle générale. Il est des petits plaisirs que l’on ne boude pas.

Qu’en est il du coup de la dynamique de la partie cycle et surtout de celle du moteur ? Une boucle d’un peu plus de 120 km sur les hauteurs de Barcelone ne tarde pas à livrer la réponse.