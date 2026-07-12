Actu de la semaine : une nouvelle Honda CB400 Super Four, l’avenir de la BMW R 1300 GS en question, les modèles Triumph 2027, un scooter Yamaha à gagner et la fin de la Yamaha R6
Pour découvrir ou redécouvrir tout ce qu’il s’est passé ces derniers jours, Caradisiac Moto vous propose chaque dimanche de revenir sur les principales infos de l’actualité moto de la semaine.
Honda ressuscite la mythique CB400 Super Four
Sortie du catalogue en 2022, la Honda CB400 Super Four va faire son grand retour. La nouvelle génération du roadster japonais a été présentée il y a quelques jours lors de l’épreuve des 8 Heures de Suzuka. Une moto au look rétro dotée d’un moteur quatre-cylindres de 400 cm³ et du système d’embrayage assisté E-Clutch. Destinée dans un premier temps aux pays asiatiques elle pourrait arriver en Europe dans les prochains mois.
Une nouvelle BMW R GS en approche ?
Il y a quelques jours, BMW a présenté les ajustements de coloris et d’équipements pour plusieurs modèles de sa gamme. BMW F 900, M 1000, S 1000, R 1300, K 1600 et R 12 G/S ont été renouvelées avec des nouveaux coloris et les équipements revus. Un modèle a toutefois brillé par son absence : la BMW R 1300 GS. Il n’en fallait pas plus pour que le monde de la moto s’emballe. Pour nos confrères allemands de Motorrad Online, cela ne fait aucun doute : les ingénieurs bavarois ont déjà la tête au coup d’après, qui pourrait bien s’appeler R 1350 GS (et sa déclinaison Adventure). BMW pourrait aussi faire le choix d’un léger restylage de mi-carrière. Des évolutions esthétiques ciblées, de nouvelles options technologiques ou des packs d’équipements revus font partie des hypothèses probables. Réponses dans les prochaines semaines.
Des coloris inédits pour les motos Triumph 2027
C’est déjà 2027 pour une partie du catalogue Triumph. Le constructeur anglais vient de dévoiler les évolutions esthétiques de sept de ses modèles, avec au menu des coloris inédits. Les Tiger Sport 800, Modern Classics de 400 cm³ (Speed 400 et Scrambler 400 X), Speed Triple 1200 RS ou encore les emblématiques Rocket 3, profitent donc de nouvelles couleurs et de graphismes inédits conçus pour mettre en valeur le caractère distinctif de chaque moto. L’ensemble de ces modèles arriveront chez les concessionnaires à partir du mois d’août.
Cet été Yamaha vous fait gagner un scooter électrique
Yamaha vous offre la possibilité de remporter un scooter électrique unique : le Neo’s, dans une livrée déco spécialement confectionnée pour l’occasion. Comment tenter de gagner le scooter ? Louer un scooter ou une moto via Yamaha Rent durant la période estivale. Chaque jour de location compte comme une participation : 1 jour loué = 1 participation, 7 jours loués = 7 participations, 30 jours loués = 30 participations. Plus votre location est longue, plus vous avez de chances de gagner le scooter électrique mis en jeu.
C’est la fin pour l’emblématique Yamaha R6
Sortez les mouchoirs. L’un des modèles les plus iconiques de l’histoire de la moto de sport s’apprête à s’éteindre pour toujours. Après être sortie du catalogue européen de la marque, la Yamaha R6 va définitivement disparaître de la gamme du constructeur nippon. Après avoir été bannie de nos routes en 2021 à cause des normes Euro 5, la sportive ne survivait plus que dans une version non homologuée dédiée aux pistards : la R6 Race. En cet été 2026, le couperet est définitivement tombé. Après une toute dernière série spéciale, la Yamaha R6 ne sera plus produite. La fin d’un mythe.
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