Après un bon début d’année marqué par des hausses consécutives pendant plusieurs mois, le marché français des motos et scooters connaît un léger essoufflement depuis le mois de mai dernier.

Après un premier avertissement en mai (-3,1 %), le marché français du deux-roues motorisé a même enregistré un second ralentissement consécutif en juin 2026 avec une légère baisse de 1,3 % (20 579 immatriculations contre 20 856 un an plus tôt).

Cela se traduit directement sur les chiffres du premier semestre qui viennent de tomber.

Avec 99 881 immatriculations au compteur (hors 3-roues), le marché français du neuf s’offre une progression de 5,2 % par rapport au premier semestre 2025 (94 881 unités).

Mais attention à l’effet d’optique puisque si l’on compare ce score à la même période en 2024, le marché accuse en réalité une perte de 9,4 % et repasse, surtout, sous la barre symbolique des 100 000 unités.

Derrière cette apparente stabilité se cache surtout une redistribution historique des cartes.

Une tendance qui devient une habitude

Pour les constructeurs historiques, bien implantés en France, le bilan à fin juin est rude. En dehors de quelques hausses ciblées dues à des circonstances particulières, la chute se confirme avec une tendance à la baisse en moyenne de près de 6,4 %.

Marque Volumes S1 2026 Évolution vs 2025 Honda 20 108 unités - 8,49 % Yamaha 14 778 unités - 2,76 % BMW 8 933 unités - 10,06 % Kawasaki 7 422 unités - 7,94 % Triumph 5 487 unités - 9,60 %

Dans le même temps, les marques chinoises connaissent une trajectoire diamétralement opposée un gain global stratosphérique de 77 % en un an. Elles totalisent 14 981 ventes sur le semestre (contre 8 453 en 2025), s’appropriant d’un coup 15 % de parts de marché en France.

Certaines progressions feraient même rêver tous les commerciaux du monde : Benda : + 280 % (882 unités), Zontes : + 60,6 % (2 834 unités), Voge : + 56,7 % (2 770 unités), CF Moto : + 51,1 % (4 561 unités).

Cette tendance au basculement du marché vers les marques chinoises se renforce donc mois après mois, avec des volumes de ventes de véhicules neufs qui ont désormais de quoi sérieusement inquiéter les marques dites « historiques » du marché moto.

Les constructeurs chinois ne se contentent plus d’occuper les segments utilitaires ou les petites cylindrées : ils dictent désormais le tempo du marché et imposent un nouveau prix moyen face auquel les Japonais et les Européens doivent constamment s’adapter.

Si Honda et à un degré moindre Yamaha conservent encore leur position dominante grâce à une politique de volume agressive, la situation commence véritablement à devenir critique pour les marques européennes, notamment celles qui ont misé gros sur le positionnement « premium » de leurs produits (BMW et Ducati en tête).

Le second semestre s’annonce maintenant particulièrement agité dans les états-majors pour retrouver des couleurs et tenter d’endiguer la vague chinoise qui déferle en Europe.