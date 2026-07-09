Fin des « bonnes affaires » sur AliExpress : ce que les motards français vont vraiment payer à partir du 1er juillet

Depuis le 1er juillet 2026, l'Union européenne applique une nouvelle taxation sur les colis de moins de 150 € expédiés depuis un pays hors UE. Désormais, chaque catégorie douanière présente dans un colis est soumise à un droit fixe de 3 €, une mesure transitoire qui restera en vigueur jusqu'à la réforme douanière prévue en 2028.

Pour un motard français, l'impact sera immédiat sur les petits achats. Un protège-réservoir acheté 6 € pourra désormais approcher les 9 €. Un support de smartphone vendu 9 € dépassera facilement les 12 €. Quant à des leviers affichés à 18 €, ils franchiront rapidement la barre des 20 €.

Ce ne sont pas forcément les grosses commandes qui souffriront le plus, mais tous ces accessoires achetés presque machinalement parce qu'ils « ne coûtaient que quelques euros ».

La particularité de cette réforme est que le prélèvement ne s'applique pas simplement par colis, mais par ligne tarifaire douanière. Une commande regroupant plusieurs types d'articles peut donc voir le supplément se multiplier.

Un avantage retrouvé pour les vendeurs français

Pour les distributeurs français spécialisés dans l'accessoire moto, cette évolution pourrait changer la donne.

Jusqu'à présent, beaucoup de consommateurs acceptaient d'attendre trois semaines pour économiser quelques euros. Si l'écart de prix se réduit désormais à deux ou trois euros, nombreux seront ceux qui préféreront commander auprès d'un revendeur français ou européen, bénéficiant d'une livraison en 24 à 48 heures, d'une garantie conforme au droit européen et d'un service après-vente facilement accessible.

Autrement dit, cette réforme pourrait rééquilibrer une concurrence devenue particulièrement difficile pour les commerces européens.

AliExpress ne disparaît pas pour autant. Les pièces plus coûteuses — échappements, carénages complets, suspensions ou accessoires dépassant largement plusieurs dizaines d'euros — resteront souvent compétitives malgré cette nouvelle taxation. De même, certains produits très spécifiques demeureront introuvables sur le marché européen.

Autre évolution attendue : AliExpress, comme d'autres plateformes chinoises, accélère déjà le développement de ses entrepôts implantés dans l'Union européenne. Les produits expédiés depuis ces stocks européens ne sont pas concernés par cette nouvelle taxation puisqu'ils ont déjà franchi les formalités douanières.

Cette mesure s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus vaste de Bruxelles. L'Union européenne cherche à freiner l'explosion des importations de petits colis en provenance de Chine, dont le volume est passé de près de 1,4 milliard en 2022 à environ 5,8 milliards en 2025, principalement via des plateformes comme AliExpress, Temu ou Shein. L'objectif est double : rétablir une concurrence jugée plus équitable avec les commerçants européens et renforcer les contrôles sur des produits qui ne respectent pas toujours les normes européennes.

Pour les motards français, la conséquence est simple : les achats « coup de cœur » à quelques euros risquent de devenir beaucoup moins attractifs. AliExpress conservera sa place pour certaines références ou pour les pièces difficiles à trouver, mais l'époque où l'on remplissait son panier de petits accessoires sans réfléchir semble bel et bien toucher à sa fin.