Si vous avez l’habitude de traverser les Pyrénées pour aller rouler chez nos voisins espagnols, ou si vous préparez un road-trip pour l’arrière-saison, sachez que de nouvelles mesures entreront prochainement en vigueur en Espagne.

Approuvé en Conseil des ministres, ce nouveau package entrera en vigueur le 1er octobre 2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les autorités espagnoles s’attaquent sérieusement à la sécurité des utilisateurs de deux-roues et à leurs mauvaises habitudes estivales.

C’est la mesure phare du décret : à l’instar de ce que nous connaissons déjà en France, le port de gants de protection homologués devient obligatoire pour le conducteur ET le passager, mais uniquement hors agglomération.

La DGT va plus loin en légiférant sur un fléau typique des stations balnéaires en plein mois de juillet : le roulage en short, t-shirt et tongs. Dès le 1er octobre, le port de chaussures fermées devient obligatoire en toutes circonstances, et cette fois sur tous les types de routes (villes comprises). Exit donc les claquettes, les sandales ou les tongs au guidon d’un scooter ou d’une moto. Et pour les contrevenants, l’amende forfaitaire est de 200 €.

L’Espagne durcit le ton sur l’équipement des deux-roues

En complément de ces nouvelles règles de sécurité concernant l’équipement des motards et scootéristes, la DGT a également acté la légalisation de la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence en cas d’embouteillage, à condition de ne pas dépasser 30 km/h et que le tronçon soit dûment signalé.

Pour éradiquer les casques « bols » ou quelque peu improvisés, les utilisateurs de 50 cm³ devront obligatoirement porter un casque officiellement homologué, et plus simplement certifié. Pour laisser le temps aux usagers de s’équiper, cette mesure spécifique n’entrera en vigueur que le 1er octobre 2027.

Enfin, face à l’explosion des services de livraison de repas à domicile en ville, tous les professionnels circulant à moto ou scooter devront porter un gilet réfléchissant en permanence. Le non-respect de cette obligation coûtera lui aussi 200 €.