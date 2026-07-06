On attendait le coup de collier traditionnel des beaux jours pour booster les bilans des concessionnaires, mais le soufflé est quelque peu retombé, et les bons chiffres du début de 2026 se sont envolés.

Après un premier avertissement en mai (-3,1 %), le marché français du deux-roues motorisé enregistre un second ralentissement consécutif en juin 2026 avec une légère baisse de 1,3 % (20 579 immatriculations contre 20 856 un an plus tôt), et malgré deux jours ouvrés de plus cette année.

Quand on regarde le détail par constructeur, les marques dites « historiques » ont de quoi faire la grimace. En juin, les ténors ont, presque tous, plus ou moins bu la tasse. Honda limite la casse mais recule (-6,82 %, 4 361 unités), tout comme son dauphin, Yamaha (-12,31 %, 3 106 unités) et BMW, qui accuse même sérieusement le coup avec une baisse nette de 21,02 % sur le mois (1 973 unités). Kawasaki fléchit également (-8,33 %, 1 255 unités), et Triumph prend le bouillon avec une grosse claque de -23,13 % (1 007 unités).

Dans ce marasme quasi général, seuls Suzuki (+ 45 %, 842 unités) et KTM (+ 79 %, 630 unités) affichent des sourires de façade, mais ces progressions spectaculaires s’expliquent surtout par des volumes 2025 qui avaient été catastrophiques.

Les Chinoises continuent de cartonner en France

Pendant que les blasons historiques tirent la langue, la Chine, elle, continue de progresser de façon presque insolente sur le marché français. En juin, les marques « purement » chinoises ont vu leurs ventes bondir globalement de 50 % pour peser 15,7 % de parts de marché (contre à peine 10 % l’an dernier).

Et comme depuis plusieurs mois, le symbole de ce séisme a un nom : CFMoto. En immatriculant 1 017 motos en juin (+ 32,8 % par rapport à juin 2025), le constructeur s’est payé le luxe de s’emparer de la 5ème place du marché français (devant les 1 007 unités de Triumph). Une performance impensable il y a encore quelques années.

Le reste de la troupe chinoise suit la même trajectoire avec des progressions qui font rêver : + 62,6 % (621 unités) pour Zontes, + 11,6 % (549 unités) pour Voge, + 342 % (137 unités) pour le nouveau venu, Benda. Les outsiders (QJ Motor, Kove…) regroupés dans la catégorie « autres marques » s’envolent même de 123 % avec 915 unités.

Pour expliquer ce coup de mou sur une période habituellement bien remplie pour le commerce, les facteurs ne manquent pas : les remous géopolitiques au Moyen-Orient qui ont fait flamber le prix de l’essence ou encore une météo oscillant entre canicule et orages. Les préoccupations autour du pouvoir d’achat des ménages poussent également certains Français à revoir leur budget, et leurs priorités, faisant passer les « plaisirs » au second plan.