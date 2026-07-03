Ça va (un peu) bouger dans la gamme BMW.

Outre l’arrivée des nouveaux modèles, le constructeur allemand vient d’annoncer les changements au programme pour de nombreux modèles de sa gamme.

Évolution des options, des packs et des options, voici ce qui change pour les motos siglées BMW.

BMW F 900 R : nouveau Pack Confort avec chaîne M Endurance.

BMW F 900 XR : nouveau Pack Confort avec chaîne M Endurance.

BMW S 1000 R : port de recharge USB inclus dans le Pack Confort.

BMW M 1000 R : nouveau Pack M Track incluant le M Laptrigger, le Carbon Pack, le M Billet Pack et les roues carbones M, nouveau Pack M Track II incluant le M Laptrigger, le Carbon Pack et le M Billet Pack, disparition du Pack M Competition.

BMW S 1000 RR : style Edition M Sport avec le nouveau coloris Blackstorm Metallic/M Motorsport, une bulle teintée et des roues forgées M, port de recharge USB inclus dans le Pack Dynamic et le Style Edition M Sport, nouveau Pack M avec roues forgées M. Les roues carbones M deviennent un contenu alternatif du pack tandis que le coloris Sport/Bluestone Metallic n’est plus disponible.

BMW M 1000 RR : nouveau cadre M Motorsport de série, 3ème génération de cadre M Motorsport, (meilleure agilité, poids réduit d’environ 1,3 kg, épaisseur des parois réduite d’environ 30 % et rigidité et flexibilité optimisées pour des performances optimales et une adhérence maximale), Roues forgées M de série. Les roues carbones M deviennent un contenu alternatif du pack. Nouveau Pack M Track incluant la chaîne M Endurance, le Carbon Pack, le M Billet Pack et les roues carbones M. Nouveau Pack M Track II incluant la chaîne M Endurance, le Carbon Pack et le M Billet Pack. En revanche, le Pack M Competition n’est plus disponible.

BMW M 1000 XR : nouveau Pack M Track incluant le M Laptrigger, le Carbon Pack, le M Billet Pack et les roues carbones M, nouveau Pack M Track II incluant le M Laptrigger, le Carbon Pack et le M Billet Pack. Là non plus le Pack M Competition n’est plus disponible.

BMW R 1300 R : supports de valises gauche/droite désormais disponibles en option usine individuelle, nouveau Pack Touring incluant notamment les supports de valises gauche/droite, le verrouillage centralisé et la béquille centrale.

BMW R 1300 RS : supports de valises gauche/droite désormais disponibles en option usine individuelle avec le Style Performance.

BMW K 1600 GT : série « K 1600 Edition » : selle noire/jaune et liseré de jantes jaune, style Edition spéciale II avec nouveau coloris Imperial Blue Metallic et roues Option Design avec liseré de jantes. Le Style Option 719 Blue Ridge Mountain Metallic n’est plus disponible.

BMW K 1600 GTL : style Edition spéciale II avec nouveau coloris Imperial Blue Metallic. Série « K 1600 Edition », nouvelle selle Option 719 noire, roues forgées Option 719 Classic. Les Styles Option 719 Blue Ridge Mountain Metallic et Exclusive Gravity Blue Metallic ne sont plus disponibles.

BMW K 1600 B et BMW K 1600 Grand America : style Edition spéciale II avec nouveau coloris Imperial Blue Metallic. Série « K 1600 Edition » et disparition du style Option 719 Ionic Silver Metallic.

BMW R 12 G/S : styles Option 719 et Option 719 II avec nouveau coloris Frozen Brooklyn Grey Metallic et disparition du style Option 719 Sandrover Uni Matt.

Les modèles, dans leurs nouvelles configurations, seront disponibles à la commande à partir d’août 2026.