QJMotor invente l’aérodynamique active intelligente : chaque aileron décide tout seul !

Cette innovation illustre une tendance de fond. Après avoir rattrapé les constructeurs européens et japonais sur le plan industriel, les marques chinoises entendent désormais prendre l'initiative technologique. Et cette fois, elles ne se contentent plus de suivre les tendances du MotoGP : elles ambitionnent de les dépasser.

Le brevet déposé par QJMotor rompt avec le fonctionnement classique des systèmes aérodynamiques actifs. Jusqu'à présent, lorsque des ailettes mobiles étaient envisagées, elles évoluaient généralement de manière synchronisée. Ici, chaque aileron fonctionne indépendamment.

L'objectif est simple : adapter l'appui aérodynamique à la situation réelle de la moto. En ligne droite, les deux ailettes peuvent générer davantage d'appui afin de limiter les wheelings lors des fortes accélérations. Mais en virage, le système change complètement de logique.

Grâce aux informations fournies par l'unité de mesure inertielle (IMU) à six axes, déjà utilisée pour l'ABS en courbe, le contrôle de traction ou l'anti-wheeling, la centrale électronique analyse en permanence l'angle d'inclinaison, les changements de direction et la dynamique de la moto. De petits actionneurs électriques modifient alors séparément la position de chaque aileron en quelques millisecondes. Le résultat recherché est une aérodynamique asymétrique capable de produire davantage d'appui du côté où la moto en a besoin afin d'améliorer sa stabilité en courbe.

Le brevet prévoit également plusieurs modes de fonctionnement selon les phases de pilotage. Lors des freinages, les ailettes pourraient augmenter la traînée aérodynamique pour contribuer au ralentissement. À l'accélération, elles renforceraient l'appui sur la roue avant afin de limiter les délestages. En virage enfin, elles travailleraient indépendamment pour optimiser l'équilibre de la moto.

La SRK 1051 RR comme laboratoire d'innovation

Cette approche s'inspire davantage des technologies aéronautiques que des motos sportives actuelles. QJMotor envisage d'utiliser cette technologie sur sa future SRK1051RR, qui deviendrait le laboratoire roulant de cette nouvelle génération d'aérodynamique.

La sportive chinoise sera animée par un quatre-cylindres en ligne de 1 051 cc développant 144 ch et 105 Nm de couple, dérivé du moteur de 921 cc conçu lors de la collaboration avec MV Agusta. Sans rivaliser en puissance avec les hypersportives européennes les plus extrêmes, elle promet un équipement particulièrement haut de gamme.

La fiche technique annonce notamment des suspensions Marzocchi entièrement réglables, un freinage Brembo, un shifter bidirectionnel, un accélérateur électronique, plusieurs modes de conduite, un écran TFT connecté avec navigation et surveillance de la pression des pneus. Son dessin est signé Adrian Morton, ancien directeur du design de MV Agusta.

Reste à savoir si les ailettes actives indépendantes franchiront le cap de la production. Comme beaucoup de brevets, celui-ci pourrait n'être qu'un laboratoire d'idées. Mais il révèle surtout l'évolution spectaculaire de l'industrie chinoise.

Ce brevet dépasse largement le simple gadget technologique. Il illustre la troisième phase de la montée en puissance des constructeurs chinois que nous évoquons régulièrement : après avoir proposé des motos compétitives, puis développé leurs propres plateformes techniques, ils cherchent désormais à définir les standards technologiques de demain.

Le parallèle avec le MotoGP est évident. L'aérodynamique est devenue l'un des domaines où les gains de performance sont les plus importants, mais aussi les plus controversés. En imaginant des ailerons capables d'agir indépendamment selon les données de l'IMU, QJMotor explore une voie encore inédite sur une moto de série. Si cette technologie s'avère efficace, elle pourrait inspirer l'ensemble du secteur.

Il faut aussi replacer cette innovation dans un contexte plus large. CFMOTO prépare son arrivée en MotoGP, QJMotor accélère ses investissements technologiques, Geely développe des infrastructures susceptibles d'accueillir des compétitions internationales et les industriels chinois multiplient les acquisitions de savoir-faire européens.

La stratégie apparaît désormais cohérente : il ne s'agit plus seulement d'exporter des motos compétitives à bas prix, mais de faire de la Chine un acteur capable d'imposer les prochaines références techniques de l'industrie motocycliste mondiale.