CFMOTO vise le MotoGP : un projet qui pourrait changer l'équilibre mondial de la moto

Présent aux côtés de CFMOTO depuis plusieurs saisons, Jorge Martínez « Aspar » ne cache plus les ambitions du projet. Interrogé, le quadruple champion du monde espagnol confirme que la direction est clairement définie. « Je peux confirmer que notre vision commune est le MotoGP. » En revanche, il refuse de s'avancer sur un calendrier. « Je ne peux pas donner de date précise. Peut-être dans trois ans, peut-être dans cinq. » L'objectif existe donc bel et bien, mais son échéance dépendra de la progression du constructeur.

Contrairement à d'autres marques qui ont tenté de rejoindre directement le sommet, CFMOTO avance méthodiquement. Le constructeur est déjà présent en Moto3 et en Moto2 grâce à son partenariat avec Aspar.

Il a également tenté de devenir le fournisseur unique des moteurs Moto3 à partir de 2028 et a franchi une nouvelle étape en prenant cette année une participation majoritaire dans Kalex, le fabricant allemand qui domine actuellement la Moto2.

Pour Aspar, toutes ces initiatives répondent à une stratégie unique. « Notre partenaire souhaite continuer à grandir vers le Championnat du monde Superbike puis vers le MotoGP. » Selon lui, CFMOTO investit désormais dans l'ensemble de l'écosystème de la compétition : jeunes pilotes, équipes, infrastructures et développement technologique.

Le MotoGP, bien plus qu'une vitrine sportive

Pour un constructeur, le MotoGP ne sert pas uniquement à gagner des courses. Les exemples de Ducati, KTM ou Aprilia montrent que la présence en catégorie reine renforce considérablement l'image de marque, accélère les développements technologiques et améliore la crédibilité des modèles de série. Triumph a suivi une logique comparable en devenant le fournisseur exclusif des moteurs Moto2.

En revanche, rien ne démontre qu'un programme MotoGP permette directement d'augmenter le prix des motos vendues au public. Les bénéfices sont surtout indirects : amélioration de la réputation, innovations techniques et confiance accrue des clients.

La compétition constitue aussi un formidable laboratoire. Les progrès réalisés sur les moteurs, l'électronique, l'aérodynamique, les châssis ou encore les procédés industriels finissent généralement par se retrouver sur les modèles commercialisés.

La marque multiplie les investissements dans les motos de moyenne et grosse cylindrée, développe ses propres technologies et poursuit son expansion internationale, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Pour Jorge Martínez, cette éventuelle arrivée ne profiterait pas uniquement au constructeur chinois. « Ce n'est pas seulement notre intérêt ou celui de CFMOTO. MotoGP est également très intéressé par l'arrivée d'un grand constructeur chinois dans le championnat. »

Une telle présence pourrait ouvrir de nouvelles perspectives commerciales. « Avec un constructeur aussi important, MotoGP pourrait attirer de nouveaux partenaires et sponsors. Ensuite, d'autres projets pourraient suivre, notamment un Grand Prix de Chine. »

Le dirigeant espagnol y voit une étape logique dans l'internationalisation du championnat. « Je pense que notre sport va devenir beaucoup plus international dans les prochaines années… et il le faut. »

Le prochain cycle réglementaire étant déjà verrouillé, aucune arrivée immédiate de CFMOTO n'est attendue. Mais si le constructeur poursuit son rythme actuel d'investissements, il pourrait devenir le premier fabricant chinois à engager officiellement un programme MotoGP. Une étape qui marquerait sans doute un tournant historique pour l'industrie motocycliste mondiale.

L'intérêt de ce dossier dépasse largement le MotoGP. Il s'inscrit dans la montée en puissance de l'industrie chinoise, que l'on observe déjà dans l'automobile, les batteries, les véhicules électriques et désormais la moto. Après avoir conquis le marché grâce à des produits compétitifs, les constructeurs chinois cherchent désormais à acquérir un capital symbolique : celui de la performance et du prestige.

Le MotoGP est précisément l'outil idéal pour y parvenir. Ducati, KTM et Aprilia ont démontré qu'un succès sportif renforçait durablement l'image de leurs motos de série. CFMOTO ne cherche probablement pas seulement des victoires ; elle cherche à être perçue comme un constructeur de référence au même titre que les marques japonaises et européennes.

Pour le MotoGP, l'enjeu est tout aussi stratégique. Accueillir un grand constructeur chinois ouvrirait potentiellement les portes du premier marché mondial des deux-roues, attirerait de nouveaux partenaires financiers et pourrait faciliter le retour durable d'un Grand Prix de Chine. Si ce projet se concrétise, il illustrera aussi le déplacement progressif du centre de gravité de l'industrie motocycliste mondiale vers l'Asie, où la Chine ne veut plus seulement fabriquer des motos : elle veut désormais écrire leur histoire.