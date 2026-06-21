L’actu moto de la semaine : la sportive CFMoto bat un record, la guerre Harley/Indian, la Royal Enfield Bullet 650, une nouvelle moto de cross Ducati et la Suzuki SV-7GX à l’essai
Ce dimanche, on retrouve le traditionnel rendez-vous de l’actualité moto et scooter de la semaine sur Caradisiac. L’occasion de découvrir ou redécouvrir tout ce qu’il s’est passé ces derniers jours avec un record pour une sportive chinoise, la guerre Harley-Davidson/Indian, la nouvelle Royal Enfield Bullet 650, la moto de cross Ducati Desmo250 MX et la Suzuki SV-7GX à l’essai.
CFMoto veut détrôner Ducati et Aprilia avec son moteur V4 et bat déjà un record !
Ça bouge du côté de la Chine. La très attendue CFMoto V4 SR-RR, que nous avons découverte il y a quelques mois du côté du salon EICMA de Milan, a franchi une nouvelle étape. La sportive a récemment atteint une vitesse de pointe officielle de 315,82 km/h, ce qui en fait la moto thermique chinoise homologuée pour la route la plus rapide jamais enregistrée. Un avertissement pour les références européennes que sont les Ducati Panigale V4 et Aprilia RSV4. La V4 SR-RR est équipée d’un moteur V4 à 90° de 997 cm³. Son poids en ordre de marche est inférieur à 200 kg, tandis que sa puissance au vilebrequin dépasse les 210 chevaux.
Harley-Davidson vs Indian : quand la « guerre culturelle » s’invite au guidon
Pendant des décennies, Harley-Davidson a bénéficié d’un privilège unique dans l’industrie motocycliste. La marque ne vendait pas seulement des motos. Elle vendait une identité. Une appartenance. Un mode de vie. Aux États-Unis, acheter une Harley revenait souvent à rejoindre une tribu. Peu importaient parfois les performances, le poids ou même le prix. La moto représentait quelque chose de plus grand que la mécanique. C’est précisément pour cette raison que la polémique actuelle est si dangereuse… Car les critiques qui visent Harley-Davidson aujourd’hui ne concernent ni la puissance de ses moteurs ni la qualité de ses motos. Elles concernent son identité. Et c’est Indian qui pourrait en tirer bénéfice. Décryptage.
La nouvelle Royal Enfield Bullet 650 arrive en France
Présentée lors de l’ultime édition du salon EICMA de Milan en novembre dernier, la Royal Enfield Bullet 650 arrive maintenant dans les concessions françaises. En production continue depuis 1932, la Royal Enfield Bullet est la plus ancienne lignée de l’histoire du deux-roues. La vénérable indienne d’origine britannique ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire en adoptant le bloc bicylindre parallèle de 650 cm³ de la marque. Sur la Bullet il offre 47 chevaux et un couple de 52 Nm, et est associé à une boîte à 6 rapports. Un harmonieux mélange entre authenticité et modernité accessible en France à partir de 7 340 euros.
Ducati Desmo 205 MX : une nouvelle moto de cross débarque chez Ducati
Un an après le lancement de la Ducati Desmo450 MX et l’arrivée récente de l’enduro Desmo450 EDS, la firme de Borgo Panigale prouve qu’elle entend bien faire de l’offroad son terrain de jeu. Les Rouges enfoncent maintenant le clou avec la toute nouvelle Desmo250 MX (103 kg). Elle repose sur un moteur à distribution Desmodromique de 249,7 cm3 qui offre 44,5 chevaux à 12,500 tr/min avec un limiteur de régime fixé à 15 000 tr/min. Le couple maxi (28.3 Nm) est obtenu à 8,800 tr/min. La moto arrivera chez les concessionnaires européens dès le mois de juillet 2026, à partir de 11 490 €.
L’essai de la semaine : que vaut le nouveau trail routier de Suzuki, la SV-7GX ?
Découverte au salon de Milan 2025, la « petite » GX de Suzuki arrive après la grosse, la GSX-S 1000 GX, lancée en 2024. Avec sa position de conduite redressée, son niveau de protection amplifié et étudié en soufflerie et une selle revue, la SV-7GX ne change pas radicalement la formule SV, elle lui fait passer un cap. La puissance maximale est fixée à 74 ch sur ce modèle, le couple à 64 Nm.
Répondant à la mode des Crossover et se plaçant dans une catégorie aujourd’hui très disputée, aux côtés d’une onéreuse et puissante Triumph Tiger 660, d’un cher Yamaha Tracer 7, d’une Ducati Multistrada V2 seule autre V2 à la sauce et au prix italiens et, dans une certaine mesure d’un vieillissant mais toujours vaillant Versys 650, elle pourrait rapidement refaire son retard, notamment grâce à un prix de 7 999 € en juin 2026 pour le coloris blanc et 8 299 € pour les coloris spécifiques.
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