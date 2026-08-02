Anticipant la rentrée, Honda vient de dévoiler trois de ses millésimes 2027 avec les X-ADV, Forza 750 et NC750X. Des modèles bien connus qui restent au catalogue et ne bénéficient que de mises à jour de leurs coloris. Une première salve de nouveautés avant la présentation très attendue de la V3R 900 E-Compressor, que l’on devrait découvrir lors du prochain salon EICMA de Milan.

Dévoilée il y a près de deux ans, la Benelli TRK 902 XPlorer arrive en France. Un grand pas en avant pour la marque de Pesaro. La version baroudeuse du maxi-trail sera accompagnée de la TRK 902 Stradale, une routière GT. Les deux modèles sont affichés à moins de 9 000 euros et reposent sur une base commune : le nouveau bicylindre en ligne de 904 cm³ (Euro 5 +) développant 93,2 chevaux à 9 000 tr/min et offrant 90 Nm de couple à 6 500 tr/min. Il est complété d’un accélérateur Ride by Wire, de trois modes de conduite (Normal, Rain, Sport) et d’un embrayage anti-dribble. Une version bridable A2 est également au programme. Disponibles fin août dans les concessions Benelli et garanties trois ans, les TRK 902 XPlorer et TRK 902 Stradale sont respectivement affichées à 8 999 € et 8 699 €.

Avec son ultime nouveauté, la Coaster 407, Rieju frappe un grand coup sur le marché du permis A2 ! La marque espagnole basée à Figueres, au nord de Barcelone historiquement réputée pour ses machines d’enduro et de supermotard, confirme sa diversification avec ce nouveau cruiser affiché à 5 199 €. Un modèle de moyenne cylindrée avec boîte de vitesses automatique séquentielle AMT, courroie crantée et un bicylindre en V de 384,5 cm³ à refroidissement liquide et 8 soupapes qui offre 34,6 chevaux à 8 250 tr/min ainsi qu’un couple de 36 Nm à 4 500 tr/min pour une vitesse maximale donnée à 155 km/h.

Ducati restera-t-il sous pavillon allemand encore longtemps ? Le constructeur de Bologne fait l’objet de nombreuses rumeurs plus ou moins fondées quant à son avenir proche. Entre la restructuration massive de ses gammes automobiles et une santé financière secouée qui a déjà coûté leur place au sein du groupe Volkswagen à plusieurs marques de prestige, le groupe allemand sonde le marché pour évaluer la valeur de ses biens. Parmi les joyaux de la couronne VW, Ducati et Lamborghini font l’objet de diverses spéculations, notamment un retour à une identité 100 % italienne.

2026 marque le retour en force de Norton. Après la GT Sport Manx R, voici le trail Atlas à moteur bicylindre inédit. Prêts pour l’aventure au sens large ? Caradisiac Moto a pu prendre le guidon de cette nouveauté Made In India sur les routes islandaises. Que vaut vraiment ce trail doté d’un bicylindre en ligne de 585 cm3, calé à 270° et offrant 70 chevaux affiché à 9 250 €, en version standard, haut de gamme Apex à 10 525 €, et en version GT ?