Une aventure qui commence avec une marque tout juste renaissante : Norton. À mi-juillet 2026, peu de concessionnaires, mais une politique de développement intéressante et une motivation hors pair sont de bonnes bases. Propriété du groupe indien TVS et marque premium par excellence, Norton repose sur une passion tangible et sur une expertise motarde réelle, tant du fait du savoir-faire indien que de celui des équipes de développement internationales.

Made in India by TVS

Afin de s’assurer d’un développement serein et d’une qualité de fabrication aux standards d’une marque au positionnement luxueux, la conception fait appel à des éléments à même de garantir un niveau de finition et d’équipement élevé. Si vous cherchez bien, vous trouverez un lien de parenté entre l'Atlas et un autre modèle, d’une autre marque, développé en même temps : la BMW F450 GS. Un modèle que nous avons particulièrement apprécié et dont on retrouve les bases de la partie cycle au sein de l'Atlas. Principalement ? Le cadre treillis tubulaire principal, renforcé et légèrement modifié, propose une géométrie si ce n’est similaire, du moins très proche.

Un socle solide

Autre élément à avoir servi de base au développement de ce modèle : le moteur. La recette est identique mais les ingrédients changent, la forme générale et l’emplacement des principaux éléments également. Les carters externes sont bien entendu différents, tout comme les côtes internes. Logique. Le bicylindre en ligne, calé à 270°, propose une cylindrée de 585 cm³ résultant d’un alésage course de 78 mm × 61,2 mm pour une puissance de 70 ch obtenue haut dans les tours, à 9 300 tr/min. Le couple maximal est pour sa part curieusement distribué, avec deux pics à 57,5 Nm, aux alentours de 5 000 tr/min et 7 500 tr/min. Entre les deux, un creux. Sera-t-il sensible ?

Un moteur exclusif, à la base connue

Cette motorisation « exclusive », produite par TVS, propose en tout cas une méthode de production maison -au plasma- renforçant la longévité moteur et limitant la consommation, tandis que la cassette de boîte de vitesses est extractible. Des caractéristiques intéressantes démontrant un moteur de plateforme. L'Atlas est d’ores et déjà proposée en version standard, à 9 250 €, en version haut de gamme Apex, essayée dans cet article et placée à 10 525 €, et en version GT. Ce qui change ? L’accastillage et la taille de la roue avant, ainsi que le type de pneumatique. Les suspensions, développées en partenariat avec KYB, sont identiques sur les deux versions et entièrement réglables.

Du sur-mesure

Le mono amortisseur arrière, jugulant les mouvements du bras oscillant en aluminium, dispose d’une molette de réglage de la pré-charge déportée, si discrète que l’on doit défaire le pseudo-cadre latéral pour la voir. À ce propos, dommage que la configuration de la compression et de la détente de la fourche ne se fasse pas sans outils ou, à défaut, avec une « clef » incluse dans la télécommande de contact (façon KTM). Surtout avec les réglages d’origine apparaissant assez fermes et très freinés. On peut en tout cas agir sur une amplitude de 20 clics des plus prometteuse pour chaque paramètre, ainsi que sur la précharge. et proposent un débattement de 180 mm à l’avant comme à l’arrière, constituant un entre-deux impliquant des capacités tout chemin.

C’est ce que confirment les pneumatiques Eurogrip Explo R Plus, avec des pavés davantage là pour de la figuration au vu de leurs prétentions a minima 85 % route, 15 % chemin. Ne vous fiez pas non plus au nom, ils auraient pu s’appeler « Indogrip », ces gommes étant produites et développées en Inde, par TVS. Ça eût été moins sexy sur notre marché, certes, mais ils profitent en tout cas d’une référence spécifique pour la Norton. On n’est jamais si bien servi que par soi-même, surtout lorsque l’on veut faire des économies d'échelle ! Et pour ce qui est d’Explo R (« explorer », donc, pour explorateur), on ira avec des pincettes tout de même, tout du moins en douceur en attendant de les jauger. L’électronique d’origine, reposant grandement sur une centrale inertielle Bosch 10.3 M de dernière génération, propose pour sa part un contrôle fin sur l’angle des réactions du contrôle de traction ou du freinage.

Electronique de pointe

La liste est longue, et ne saurait être plus exhaustive que sur la version Apex. Le contrôle de traction gère aussi bien le patinage de la roue arrière que la glisse latérale ou encore le soulèvement de la roue arrière et de la roue avant. Le frein moteur (ou plutôt son couple si l’on veut être précis) est régi au même titre que l’accélération ou le degré d’ouverture des gaz sans câble. Les comportements sont au nombre de 5 et leur nom reflète parfaitement l’utilisation à laquelle chacun se destine et le niveau de permissivité. On retrouve dans l’ordre croissant Rain pour des réactions douces et énormément d’anticipation, Urban afin d’évoluer sur le couple tout en réduisant le niveau de l’ABS et Tour, pour Touring. Équilibré, ce mode bénéficie de la même réponse « agressive » à la rotation de poignée, identique à celle du mode Sport. Celui-ci s’en distingue par un niveau de contrôle de traction réduit au minimum, tout comme l’ABS avant.

L’arrière, quant à lui, reste médian dans son intervention. Vient enfin un mode Enduro. À la réponse au gaz intermédiaire, tout comme la distribution de la puissance, s’ajoute logiquement un ABS arrière désactivé. Moins logique par contre, l’avant reste engagé sur son niveau mini. Conclusion ? Cette Norton Atlas n’est pas une moto de spécialiste, mais une moto entendant se mettre à la portée du plus grand nombre et offre un maximum de possibilités et de sensations. Comme en témoigne au passage la possibilité de désactiver à la volée le contrôle de traction, en perdant au passage la possibilité d’utiliser le régulateur de vitesse « dynamique », actif sur l’angle et mais non soumis à un radar, contrairement à ce que laisse penser son nom. À propos de désactivation, le shifter bidirectionnel peut également l’être, par le menu cette fois. Tout comme la compensation.

Connectée et mise à jour en ligne

Outre ces équipements, l'Atlas est une moto connectée et connectable par Wifi ou Bluetooth à une source de type smartphone ou caméra (GoPro), que l’on pilote depuis des commodos originaux, bien conçus et rétro éclairés. Infodivertissement et navigation sont ainsi accessibles directement sur la superbe instrumentation TFT de 8 ». Bonus non négligeable, cette dalle colorée et contrastée est également tactile, à l’arrêt seulement. Le reste du temps, on utilisera les commandes à la main, agréables et facilitant la navigation dans les nombreux menus comme dans les informations affichées, le tout de manière simple, claire et imagée : on sait faire des interfaces chez les Indiens !

À ce titre, les mises à jour logicielles se font directement depuis un smartphone connecté. De quoi apporter des corrections et modifications en cours de route. C’est le cas de le dire.

Si vous le souhaitez, l’application Norton Rider apporte une autre dimension au voyage, tandis que la moto moucharde la vitesse max atteinte directement sur le compteur si l’on oublie de lui demander de se taire. Amusant. Comme certaines fonctionnalités de suivi. À ce sujet, la télécommande à puce RFID faisant office de transpondeur codé pour le démarrage sans clef, permet également de retrouver sa moto sur un parking en la faisant clignoter. Au cas où l’esthétique différente, ou le coloris singulier, n’ait pas suffi. Mieux encore, il est possible de mettre la moto sous tension à distance, mais il faudra appuyer sur le bouton de démarrage pour la mettre en route. On peut également l’arrêter à distance et ouvrir la selle. Le bouchon de réservoir, quant à lui, détecte la présence du transpondeur. Allez comprendre pourquoi on est sur du semi-mains libres, du coup.

Qu’apporte la version Apex ?

À ce package déjà chargé, pardon complet, le modèle essayé joint un freinage couplé avant/arrière optimisant la distance d’arrêt et le freinage « à plat » sans oublier le fameux « Hill Start Control », qui offre des démarrages en pente ou en côte simplifiés et des arrêts facilités une fois activé. Les feux adaptatifs de type LED réagissent à l’inclinaison de la moto. L’éclairage additionnel est puissant et intéressant à plus d’un titre. Tout comme le sont les poignées chauffantes puissantes et à 3 niveaux.

Niveau équipement physique, cette fois, la bulle adopte un support réglable en hauteur via un mécanisme imposant l’utilisation des deux mains. Autant dire quasi inutilisable en roulant. Au moins le spectre de protection en hauteur augmente, sans que l’élément ne perturbe la lecture de la route. La bulle est assez étroite, bien dessinée et profite d’une ouverture limitant efficacement les turbulences. Parmi les aspects pratiques, ajoutons une platine arrière de bonne taille et prompte à recevoir un top-case, incluant des poignées passager plus convaincantes que celles d’origine, intégrées à la coque arrière et placées plus bas.

N’oublions pas un sabot moteur différent de celui de base et voulu plus robuste, lequel profite de pièces en aluminium. Enfin, le capteur de pression des pneumatiques fait son apparition dans la dotation. Elle est directement affichée sur le tableau de bord. À noter que notre modèle d’essai disposait d’une pression annoncée particulièrement basse, de l’ordre de 2 bars à l’avant et 2,3 à l’arrière… et à peine plus à chaud. Au point que nous avons pu vérifier le passage en alerte de pression basse du pneu avant. De quoi relativiser quelques impressions de roulage ? Découvrons-le ensemble.